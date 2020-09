fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Korekta na amerykańskich rynkach akcji nabrała rumieńców. Indeksy nie spadły jednak poniżej poziomów, które notowano w lutym, tuż przed wybuchem pandemii. Co dalej z koronawirusową hossą? Jak ma się do wydarzeń za oceanem warszawska giełda? Czego spodziewać się w najbliższych miesiącach po Europejskim Banku Centralnym? I co słychać na rynku ropy? O tym wszystkim porozmawiamy z Piotrem Kuczyńskim, analitykiem rynków finansowych w podsumowaniu tygodnia na Bankier.pl.

PS