Kuczyński: Rewolucja płotek?

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Dane o amerykańskim PKB? Możliwe opóźnienie pakietu pomocowego w Senacie? Najmocniej emocjami - i wykresami - zahuśtali drobni inwestorzy szturmem windujący kursy fundamentalnie słabych spółek w kontrze do funduszy hedgingowych, zmuszonych w ten sposób do uciekania z shortów. Jak udało się postawić rynki finansowe na głowie - i czym może się to skończyć? W wirtualnym studio Bankier.tv Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych.