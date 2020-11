Kuczyński: Przepychanka z polexitem

Czy to już czas pakować się i zabierać walizki z Brukseli? Szefowa KE Ursula von der Leyen mówi o obowiązku szukania rozwiązania, jednak ze strony polskiego rządu nadal słychać pomruki niezgody na powiązanie unijnych finansów z kryteriami praworządności. W USA Trump znów traci Georgię, tymczasem rynki nieśmiało suną dalej na oparach optymizmu. Co czeka nas do końca 2020? W studio Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych - jak co piątek, na żywo o 10:30. Zapraszamy do zadawania pytań pod oknem transmisji na portalu Facebook.