fot. Tomasz Adamowicz / FORUM

Po wstępnych wynikach wyborów w USA i ogłoszeniu wstępnych wyników trzeciej fazy badań szczepionki firmy Pfizer zdawać by się mogło, że nic nie jest w stanie zepsuć dobrych humorów inwestorów.

Tymczasem szef Fed przypomina, że przed gospodarką daleka droga do normalności. Polska grozi Unii Europejskiej, bitcoin na nowych szczytach, a w wirtualnym studio o 10.30 - jak co tydzień - Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych. Zapraszamy do zadawania pytań - pod transmisją na portalu Facebook!