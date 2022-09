fot. Darek Golik / / FORUM

Czy podwyżka płacy minimalnej w 2023 roku zarżnie drobną działalność gospodarczą? Czy prognozy wyhamowania inflacji do końca roku brać za dobrą monetę? I co z tym Wall Street, które nie może się zdecydować - czy business as usual, czy może jednak czas zacząć bać się recesji?

O kierunki dla rynków pytamy Piotra Kuczyńskiego, analityka Domu Inwestycyjnego Xelion.