Ceny materiałów budowlanych rosną, ale wolniej. To podrożało najmocniej W lutym dynamika cen materiałów budowlanych spadła o kolejne 2 pkt proc. do 15 proc., co daje nadzieję na powrót do jednocyfrowych wzrostów jeszcze przed końcem bieżącego roku - ocenił ekspert portalu RynekPierwotny.pl Jarosław Jędrzyński.