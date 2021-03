Kuczyński: Nic gorszego

Czy to już koniec korekty na Nasdaq? Jak amerykański rynek poradzi sobie z kolejnymi bilionami dolarów w programach pomocowych? Skąd biorą się nerwowe ruchy na rynku ropy? Jak poradzimy sobie z kolejnym lockdownem i czy to już czas tęsknić za trendem bocznym na GPW? W wirtualnym studio Bankier.tv jak co tydzień - Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych.