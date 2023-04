Czy to już początek końca europejskich i amerykańskich podwyżek stóp? Czy dobre dni na GPW to tylko odliczanie przed korektą? Co dalej z ukraińskim zbożem? I kiedy powinniśmy zacząć się martwić o dobry kurs pary złoty - juan?

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

W studio Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Domu Inwestycyjnego Xelion - na żywo już o 10:30.