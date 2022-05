Kuczyński: Kac na Wall Street

Okazuje się, że tą samą informacją - o podwyżce stóp procentowych - można jednego dnia doprowadzić do paniki, drugiego do euforii. Ale w końcu następuje poranek, w którym zastanawiamy się, co się właściwie stało - zachowanie amerykańskich indeksów to trochę jak ostra impreza i bolesny kac? Czy rynki są jeszcze choć trochę przewidywalne? W studio - jak co tydzień - Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych, Xelion DI.