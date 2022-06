fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Czekaliśmy na jastrzębie wystąpienia Christine Lagarde? To się doczekaliśmy: koniec skupu obligacji, stopy 25 punktów w górę i zapowiedź kolejnej podwyżki. Dlaczego więc euro tanieje? Co dalej z nastrojami i kto dotrwa do sztormu na koniec roku?

W studio Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Domu Inwestycyjnego Xelion - jak co tydzień na żywo od 10:30.