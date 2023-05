Rekordowe ceny makaronu zdenerwowały Włochów. Zwołano sztab kryzysowy Wysokie ceny makaronu doprowadzają Włochów do wrzenia. Dla mieszkańców kraju jest to podstawowy produkt, a dla wielu z nich także wskaźnik inflacji. Ta jest zaś dwukrotnie niższa niż rosnące ceny spaghetti, co wywołuje niepokoje wśród konsumentów i sprowokowało zwołania sztabu kryzysowego.