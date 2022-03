Kuczyński: Chiny nie opuszczą swojej wysokiej góry

fot. Darek Golik / / FORUM

Kolejny tydzień wojny w Ukrainie. Tymczasem Rosja spłaca odsetki od obligacji w dolarach, unikając formalnego bankructwa. Fed podnosi stopy procentowe i zapowiada zmniejszanie sumy bilansowej; OPEC+ nie planuje zmian w ilości wydobywanej ropy. Co dla złotego oznacza planowany skup hrywny? Co dalej z nieśmiałym optymizmem na zachodnich rynkach? W studio - jak co piątek - Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion.