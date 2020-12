Kuczyński: Byle wystarczyło optymizmu

Prokurator generalny Teksasu zwraca się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o unieważnienie wyborów. Boris Johnson uprzedza ministrów, by szykowali się na opcję no deal. Premier Morawiecki zapowiada powrót z Brukseli z tarczą - okazuje się, że za weto nikt finalnie nie chciał ginąć. "Cyberpunk 2077" finalnie wydany i ciągnie WIG20 w dół, a prezes NBP Adam Glapiński zabiera głos i odpowiada na pytania dziennikarzy. A w wirtualnym studio Bankier.tv - jak co piątek - Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych, na żywo już o 10:30. Zapraszamy do zadawania pytań pod oknem transmisji na portalu Facebook!