Kuczyński: Bilans wygórowanych oczekiwań

Ostatnia przecena na giełdach to wyraz rozczarowania wobec powściągliwości Fedu w działaniach nakierowanych na ożywienie gospodarki. Strategia "im gorzej, tym lepiej" zaczyna pokazywać swoje słabości.



Amerykański bank centralny dał w tym tygodniu do zrozumienia, że zbyt wiele w polityce pieniężnej się nie zmieni do czasu, aż wróci zatrudnienie i przyzwoita inflacja. To zdecydowanie nie było w smak inwestorom, którzy oczekiwali bardziej aktywnej postawy władz monetarnych za oceanem. Echa przeceny, której prym znowu wiodły spółki technologiczne, dotarł również do Polski.



Na te tematy porozmawiamy z Piotrem Kuczyńskim, analitykiem rynków finansowych w podsumowaniu tygodnia na Bankier.pl. Czekamy na Wasze pytania pod transmisją na Facebooku, która rozpocznie się o 10.30.