Kuczyński: Bańka wszystkich baniek?

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Wskaźnik JP Morgan Chase bazujący na wycenach akcji i ruchach cen zbliża się do poziomu najwyższego od czasu hossy dotcomów na przełomie wieków. Czy usłyszymy kolejne ostrzeżenia dotyczące przepompowania amerykańskiego rynku? Albo czy negatywne dane z gospodarki wystudzą zapał do wykupywania spadków? I co z rodzimym WIG-Banki? W wirtualnym studio Bankier.tv Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych.