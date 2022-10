fot. Darek Golik / / FORUM

Ilu brytyjskich premierów zobaczymy jeszcze do końca roku? Czy Wall Street skazane jest na wegetację do 2 listopada? Co dalej z przepychanką na ropie między OPEC+ i Joe Bidenem? I czy poza KPO zagrożona jest całość funduszy z UE dla Polski?

W tych niespokojnych czasach wraca do wirtualnego studia Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Domu Inwestycyjnego Xelion.