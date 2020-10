Kubów: Obawy o sytuację gospodarczą - lekko skorygowane na plus

fot. Kaboompics.com / Pexels

Prognozy sytuacji gospodarczej w Polsce - po analizach za drugi kwartał - wskazują, że obawy, które były wcześniej, są lekko skorygowane na plus - powiedział we wtorek szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów.

Krzysztof Kubów pytany we wtorek na antenie Polskiego Radia 24, czy ograniczenia wprowadzone przez rząd w związku z koronawirusem nie przyczynią się do spowolnienia polskiej gospodarki, odpowiedział: "Prognozy sytuacji gospodarczej wskazują, przynajmniej po analizach za drugi kwartał, że te obawy, które jeszcze były w kwietniu, maju, czerwcu, są lekko skorygowane na plus" - powiedział Kubów.

"Oczywiście mamy pełną świadomość tego, że koronawirus ma ogromne oddziaływanie również na polską gospodarkę, co przecież było widać w ostatnich miesiącach" - dodał.

Zgodnie ze znowelizowanym budżetem 2020 r. spadek PKB w całym br. wyniesie 4,6 proc. Pod koniec września premier Mateusz Morawiecki informował, że spadek PKB w tym roku może być płytszy niż 3,5 proc.(PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski

