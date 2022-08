Kuba zwróciła się do USA o pomoc w usuwaniu skutków pożaru w Matanzas

Plaga podpaleń lasów w Portugalii. Prokuratura wszczęła ponad 3 tysiące śledztw

Prokuratura generalna Portugalii wszczęła ponad 3 tysiące dochodzeń związanych z domniemanymi podpaleniami lasów w okresie od stycznia do czerwca br. Oznacza to, że wymiar sprawiedliwości przypuszcza, że w pierwszej połowie 2022 r. co drugi pożar został spowodowany przez człowieka.