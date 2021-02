Kuba zezwoli prywatnym przedsiębiorcom rozszerzyć działalności

MFW do Polski: nie przejmujcie się dziś długiem, wspierajcie firmy

W kraju toczy się debata między ekonomistami, czy przypadkiem rząd nie zwiększył nadmiernie w czasie kryzysu długu publicznego w celu ratowania firm przed upadkiem i pracowników przed bezrobociem. Z zupełnie innej strony podszedł do problemu Międzynarodowy Fundusz Walutowy w cyklicznej analizie na temat polskiej gospodarki. MFW zaapelował do rządu, by zwiększył pomoc dla firm i nie przejmował się nadmiernie w krótkim okresie długiem. Na znaczącą redukcję deficytu i długu państwa przyjdzie czas po opanowaniu epidemii.