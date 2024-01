Kuba pięciokrotnie podnosi ceny benzyny. "Nie dało się tego uniknąć"

Duże zmiany na stacjach. Czy paliwem E10 da się zatankować kosiarkę ? W 2024 roku kierowców czeka wiele zmian. Jedną z najistotniejszych jest zmiana paliwa na stacjach benzynowych. Nie każdy samochód jest do niego przystosowany, co więcej paliwo stosuje się też do wielu urządzeń używanych w domach. Zatem czy paliwem E10 zatankujemy kosiarkę?