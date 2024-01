Które spółki kochają, a których unikają jak ognia? Cała prawda o portfelach OFE

W jakich spółkach z GPW Otwarte Fundusze Emerytalne miały największe pakiety akcji, a których unikały jak ognia? Po publikacji rocznych sprawozdań finansowych wiemy, co znajdowało się w portfelu znaczących giełdowych graczy na koniec roku. Uwadze nie umknęło także, które spółki z krajowego rynku zarządzający OFE omijali szerokim łukiem.

fot. Łukasz Wróbel / / Shutterstock

Na początku dane ogólne KNF, które pokazują, że w posiadaniu OFE na koniec grudnia 2023 r. były akcje spółek notowanych na krajowym rynku o wartości 169,5 mld zł. Z kolei akcje spółek z zagranicznych rynków były warte 19,33 mld zł. W sumie portfel akcyjny opiewał na 188,9 mld zł.

na podstawie sprawozdań OFE

Najwartościowszy portfel akcyjny należał do Nationale-Nederlanden OFE (50,7 mld zł), drugi pod tym względem był Allianz Polska OFE (48,9 mld zł), a trzeci OFE PZU "Złota Jesień" (25,6 mld zł). Tak też prezentowała się pierwsza trójka, biorąc pod uwagę tylko akcje z rynku krajowego. Patrząc tylko na akcje z rynków zagranicznych, liderem był Allianz Polska OFE z portfelem o miliard większym niż NN OFE.

Reklama

Przechodząc do szczegółów dotyczących portfeli OFE na rynku krajowym, jego największa część (109,46 mld zł) przypadała na spółki z WIG20. Akcje spółek z mWIG40 były warte 39,6 mld zł, z kolei w przypadku tych z sWIG80 było to 11,7 mld zł. Największą wartość miał portfel NN OFE w WIG20 (31,3 mld zł), w mWIG40 najwięcej był wart z kolei portfel Allianz OFE (11,3 mld zł). W sWIG80 był to znów portfel NN OFE (3,3 mld zł).

na podstawie sprawozdań OFE

Miliardowe pakiety akcji OFE w spółkach z WIG20

Tyle o strukturze portfeli samych OFE. Przyjrzyjmy się, w które spółki z głównych indeksów inwestowały najmocniej Otwarte Fundusze Emerytalne. Zacznijmy od WIG20, gdzie wszystkie 20 spółek było na radarze zarządzających. Najwartościowszy pakiet akcji OFE miały w PKO BP (19,8 mld zł). Dalej był Orlen (16,7 mld zł) i na podobnym poziomie Santander (9,03 mld zł) i LPP (8,95 mld zł).

Z kolei biorąc po uwagę procentowy udział w akcjonariacie, liderami były Grupa Kęty, gdzie OFE miały w sumie 64,32 proc. udziału w akcjonariacie, i Kruk z udziałem na poziomie 49,81 proc. W obu przypadkach pakiety akcji uległy zmniejszeniu rok do roku o odpowiednio 2,68 i 5,44 pproc.

na podstawie sprawozdań OFE

Przez rok OFE zwiększyły zaangażowanie przede wszystkim w Pepco (3,88 pproc. rdr) i Allegro (3,17 pproc. rdr), zapewne biorąc udział w dużych procedurach ABB, jakie w obu przypadkach miały miejsce w ubiegłym roku. W sumie w 11 spółkach udział w kapitale się zwiększył, a w 9 spadł, z czego najmocniej właśnie w Kruku, Asseco (-4,51 pproc.) i Kętach.

Warto też wspomnieć o outsiderach z WIG20 w portfelach OFE. Mimo największego zwiększenia zaangażowania w Pepco przez poprzedni rok pakiet akcji tej spółki był wart tylko 894 mln zł, a niżej z blue chipów warte były akcje JSW (224 mln zł) w portfelach OFE.

Spółki z mWIG40 w portfelach OFE

W mWIG40 najwięcej były warte pakiety akcji OFE ulokowane w Bank ING (7,11 mld zł) i Budimex (5,4 mld zł). W czołowej 10 pod względem wartości były pozostałe banki, największe spółki energetyczne, poza tym Wirtualna, Benefit, Develia i Intercars, który znalazł się na podium.

Pod względem udziału w akcjonariacie dominowała Develia, gdzie OFE miały 78,62 proc. akcji, a dalej były Comarch (48,,65 proc.) i Intercars (47,99 proc.) znów lądujący na trzecim miejscu. Cztery spółki były całkowicie pominięte przez OFE: Bumech, GreenX, Synthaverse oraz Polimeks.

na podstawie sprawozdań OFE

Jeśli chodzi o zmiany rok do roku, to najmocniej OFE zredukowały pozycję w Ten Square Games (-8,16 pproc.) oraz Grupie Azoty (-5,02 pproc.). O ponad 3 punkty procentowe rdr zmniejszono zaangażowanie także w Budimex, CCC i Bogdankę. Powiększał się natomiast udział OFE w Mobruku (5,29 pproc. rdr) i Comarachu (4,5 pproc. rdr).

Jeden lider portfela OFE w sWIG80

W sWIG80, jak wspomniano, wartość alokacji OFE w akcje spółek wyniosła 11,7 mld zł, z czego aż 11,4 proc. przypadło na pakiet akcji Polenergii (1,34 mld zł). Blisko 775 mln zł były warte akcje Banku BNP, a 700 mln zł papiery AB – dystrybutora elektroniki. OFE najwięcej znaczyły w akcjonariacie Ferro (73,34 proc.) – zajmującym się produkcją armatury sanitarnej i instalacji grzewczych. Ponad połowę akcji OFE miały jeszcze w AB (57,99 proc.) i Sanoku (53,01 proc.) – produkującym wyroby gumowe dla przemysłu.

Poza radarem OFE było 15 spółek z sWIG80, a wśród nich kilka popularnych, żeby wspomnieć tylko Votum, Sygnity czy XTPL. Ponadto w gronie "wykluczonych" przez OFE znalazły się się Ailleron, Bioceltix, Bioton, Boryszew, Lubawa, Mercator, Mostostal Zabrze, Photon Energy, Rafako, Scope Fluidics, Spyrosoft i XTPL.

na podstawie sprawozdań OFE

Wśród spółek, w których OFE zwiększały pozycję najmocniej rok do roku, jest Murapol (7,62 pproc.), który debiutował w grudniu 2023 r. na GPW i przeprowadzał przed wejściem na parkiet ofertę publiczną. Podobnie, o 7,6 proc. rdr, zwiększyło się zaangażowanie OFE w MLSystem, z kolei o 5,81 proc. rdr zwiększył się udział w biotechnologicznym Molecure, a o 5,32 pproc. w deweloperskim Atalu.

Najmocniej zredukowano pozycję przez rok w Oponeo.pl (-13,37 proc.) oraz w Sygnity (-10 proc. rdr). Kurs Kogeneracji mocno wzrósł (170 proc.) w 2023 r., jednak OFE wykorzystały to do zmniejszenia zaangażowanie w spółce o 7,62 pproc rdr. Podobna sytuacja miała miejsce z Topolem (-5,05 proc. rdr) i Elektrotimem (-4,71 proc. rdr).