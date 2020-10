Które gospodarki UE najmniej ucierpią z powodu pandemii? [Ranking]

Bezrobocie w Wielkiej Brytanii najwyższe od 3 lat, liczba zwolnień największa od 11 lat

Bezrobocie w Wielkiej Brytanii wzrosło w ciągu trzech miesięcy do 4,5 proc., co jest najwyższym poziomem od ponad trzech lat, a liczba zwolnień była największa od 2009 r. - podał we wtorek brytyjski urząd statystyczny ONS.