Która firma zatrudnia najwięcej pracowników na świecie? [Wykres dnia]

2,2 mln pracowników – tyle zatrudniała amerykańska sieć sklepów spożywczych Walmart, która była największym pracodawcą na świecie w 2020 r., jak wynika z danych opublikowanych na macrotrends.net. Drugie miejsce przypadło Amazonowi, który w ciągu czterech lat podwoił liczbę pracowników.

Na liście dziesięciu największych prywatnych pracodawców na świecie znalazły się cztery firmy ze Stanów Zjednoczonych, dwie z Niemiec, tyle samo z Chin oraz po jednym z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Najliczniej zatrudniała amerykańska sieć sklepów spożywczych Walmart. W 2020 r. stan zatrudnienia w firmie wynosił 2,2 mln osób.

Tytuł największego z największych nie wypada Walmartowi z rąk od blisko czterech lat. Najliczniej, bo 2,3 mln pracowników sieć zatrudniała w 2018 r., do czego też wróciła w 2021 r., jak wynika z danych pochodzących z portalu mactrotrends.pl

Walmart nie jest jedyny w zestawieniu TOP10, jeżeli chodzi o reprezentantów amerykańskiego handlu. Zestawienie zamyka bowiem spółka Kroger, która również zajmuje się handlem detalicznym, a która zatrudniała w 2020 r. 435 tys. pracowników.

Amazon rośnie jak na drożdżach

Drugim największym pracodawcą w skali globu w 2020 r. był Amazon. Korporacja zarządzana przez najbogatszego człowieka na świecie, Jeffa Bezosa, zatrudniała na koniec roku 1,298 mln pracowników. Natomiast patrząc na ostatnie cztery lata, stan zatrudnienia w firmie podwoił się. Jeszcze w 2017 r. Amazon liczył łącznie 566 tys. pracowników.

Niemiecka poczta większa od globalnej firmy kurierskiej

Volkswagen wraz z niemiecką pocztą były kolejno trzecim oraz czwartym największym pracodawcą na świecie 2020 r. Koncern motoryzacyjny zatrudniał łącznie 662,6 tys. pracowników, co jest jego najwyższym wynikiem w historii. Natomiast Deutsche Post liczyło razem blisko 572 tys. pracowników, czyli więcej od amerykańskiej firmy kurierskiej UPS działającej w wielu krajach na świecie.

Patrząc jednak na stan zatrudnienia na przestrzeni lat od 2018 do 2020, to niemieckie przedsiębiorstwo urosło o ok. 24 tys., przy czym w analogicznym czasie UPS zasiliło ponad 60 tys. pracowników.

Z roku na rok maleją

Dane za 2020 r. dostępne są dla niemalże wszystkich największych korporacji na świecie. Część z nich udostępniła również informacje pokazujące stan zatrudnienia w początek 2021 r. W przypadku firmy Compass Group, spółki z Wielkiej Brytanii zajmującej się dostawami żywności do restauracji, zauważalna jest redukacja etatów na przestrzeni ostatnich lat.

W latach 2018 i 2019 firma zatrudniała 600 tys. pracowników. W zestawieniu za 2020 r. zajął piąte miejsce wśród najliczniej zatrudniających z wynikiem 548 143 pracowników. Natomiast na początku 2021 r. liczba pracowników zmalała do 478 tys.

Spadki, choć nie tak liczne, dotknęły również korporacje z kraju środka. W przypadku Agri Bank China od 2018 r. pracę w firmie straciło blisko 15 tys. pracowników. Natomiast firma PetroChina, będąca największym chińskim reprezentantem branży petrochemii, w 2019 r. zatrudniała 494 tys. pracowników, by zredukować etaty do 476 tys. w 2020 r.

AB