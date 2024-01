Kto zostanie prezesem Poczty Polskiej? Oto główny kandydat

Tusk: Potrzeba będzie setek uczciwych menedżerów, by wyczyścić spółki Skarbu Państwa Premier Donald Tusk oświadczył we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, że potrzeba będzie "setek uczciwych menedżerów", by wyczyścić spółki Skarbu Państwa "nepotyzmu i nieprzyzwoitych zachowań".