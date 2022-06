Kto zarobi na wojnie w Ukrainie? [Podcast]

/ Puls Biznesu

Na ile wojna w Ukrainie posunie technikę wojskową do przodu i czy zrewolucjonizuje przemysł obronny oraz kto zarobi na tym konflikcie – o tym mówią goście najnowszego podcastu Puls Biznesu do słuchania.

Napoleon Bonaparte miał powiedzieć, że do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy. Wprawdzie cesarz Francuzów nie jest gościem naszego podcastu, ale jego myśl rozwijają twórczo i bardzo ciekawie inny nasi rozmówcy.

Zdaniem jednego z naszych gości wojna w Ukrainie to dziś swoiste „okno wystawowe” dla producentów broni. Tam można zobaczyć, co potrafi sprzęt wojskowy z Rosji, Turcji, USA, Izraela, a także z Polski. Na ukraińskim froncie zużywa się też bardzo dużo techniki wojskowej. Na bieżąco trzeba ją więc uzupełniać. Rosyjska agresja udowodniła też, że w błędzie byli ci, którzy sądzili, że to już koniec historii. Przeciwnie, państwa na całym świecie już teraz wydają na zbrojenia znacznie więcej, niż jeszcze kilka lat temu, a te wydatki będą też rosły w przyszłości.

A na produkcji uzbrojenia i amunicji można dobrze zarobić. Ponadto nie od dziś wiadomo, że wojsko, a właściwie firmy, które je wyposażają, mają spore zasługi dla postępu technicznego.

Goście:

1'41" dr Agnieszka Rogozińska, Instytut Sobieskiego - o teatrze wojennym, który nakręca koniunkturę

13'42" Jacek Żołnierkiewicz, Polska Grupa Zbrojeniowa - o wojnie, jako oknie wystawowym przemysłu zbrojeniowego

24'46" Remigiusz Wilk, Grupa WB - o szoku i obnażeniu słabości europejskich sił zbrojnych

36'18" Mariusz Cielma, magazyn „Nowa Technika Wojskowa” - o wyjątkowym, obronnym postępie technicznym

49'02" Ireneusz Karaśkiewicz, Forum Okrętowe - o najlepszej wiadomości związanej z wojną w Ukrainie