Kto sprzedaje najwięcej smartfonów? Zmiana lidera pierwszy raz od 12 lat

W 2023 r. firma Apple po raz pierwszy od 12 lat wyprzedziła Samsunga pod względem liczby sprzedanych smartfonów na całym świecie; jej udział w globalnej sprzedaży tych urządzeń wyniósł 20,1 proc. - wynika z raportu opublikowanego przez International Data Corporation (IDC), firmę zajmującą się m.in. badaniami rynku elektronicznego.

Drugi w rankingu Samsung miał w 2023 r. 19,4 proc. udziału w rynku, a za nim uplasowali się chińscy producenci telefonów Xiaomi, OPPO i Transsion. Pozostali producenci sprzedali łącznie 31 proc. smartfonów - wynika z raportu.

