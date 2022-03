Kto produkuje wyrzutnie Javelin i czołgi Abrams? Największe spółki przemysłu zbrojeniowego

fot. GLEB GARANICH / / Reuters

Inwestorzy rzucili się na akcje spółek z GPW mających cokolwiek do zaoferowania wojsku. Na światowych giełdach notowane są koncerny produkujące dla wojska to, co najważniejsze, czyli broń i ciężki sprzęt. Oto kilka przykładów.

Większe budżety na sektor obronny zapowiedziały już Niemcy i Polska. Podobne deklaracje słychać z ust przywódców wielu państw świata, a w samej Unii Europejskiej od lat mówi się o potrzebie utworzenia niezależnej od NATO armii. Bez wątpliwości kwoty, które pójdą za decyzjami, będą liczone w setkach miliardów, w większości będą finansowane długiem. O czym świadczy inicjatywa Polski, by zwiększony wydatki na obronność wyłączyć z unijnych regulacji ostrożnościowych dotyczących relacji długu do PKB. Polskie spółki mogą zyskać nawet kilkumilionowe zlecenia na mundury, kamizelki czy obuwie. Ile zyskają producenci myśliwców bojowych, czołgów czy wyrzutni rakiet? Poniżej kilka wybranych przykładów światowych koncernów zbrojeniowych.

Lockheed Martin notowany na giełdzie w Nowym Jorku

Samej firmy chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, bo to uznany producent nowoczesnych samolotów bojowych, z których Polacy na pewno kojarzą F-16, które były pierwszym miliardowym zamówieniem polskiego wojska w latach 2000. Za 48 maszyn Polska zapłaciła ponad 3 mld dolarów. Obecnie trwają prace nad zamówieniem maszyn nowszej generacji dla Polski, a więc 32. myśliwców F-35, za które mamy zapłacić ponad 4,6 mld dolarów. W ofercie spółki znajdują się jeszcze m.in. myśliwce F-22, bombowce Nighthawk, czy międzykontynentalny pocisk Trident — zdolny przenosić głowicę nuklearną. Lockheed Martin sprzedał w 2020 roku systemy uzbrojenia o wartości ponad 58 miliardów dolarów to wielkość większa niż PKB Litwy. Sama firma jest wyceniana obecnie na ponad 122 mld dolarów, a jej akcje w ciągu ostatnich 5 dni podrożały o 13 proc., a od początku roku o blisko 27 proc.

General Dynamics notowany na giełdzie w Nowym Jorku

To kolejny producent sprzętu wojskowego z USA, u którego zamówienie złożyła Polska. Do naszego kraju ma trafić 250 czołgów Abrams produkowanych właśnie przez amerykańską spółkę, która swoją działalność opiera na produkcji dla sektora lotniczego i obronnego. Brała udział z Lockheed Martin w tworzeniu wspomnianego myśliwca F-16, którego wyprodukowała łącznie 4500 szt. To z jej zakładów pochodzą też małe samoloty odrzutowe z serii Gulfstream, wykorzystywane przez miliarderów czy rządy wielu państw. W 2021 r. firma zanotowała przychody na poziomie 38,5 mld dolarów. Jej kapitalizacja to ponad 65 mld dolarów. W ostatnie 5 dni jej akcje wzrosły o ponad 8,7 proc., a od początku roku są wyżej o ponad 13,6 proc.

BAE Systems notowany na giełdzie w Londynie

BAE Systems to największy dostawca broni w Europie powstał z połączenia British Aerospace i Marconi Electronic Systems. Spółka brała udział w konsorcjum opracowującym myśliwiec wielozadaniowy Eurofighter Typhoon, który był w uzbrojeniu brytyjskiego RAF-u, niemieckiej Luftwaffe i hiszpańskiego lotnictwa wojskowego. W jej portfolio znajdują się również atomowe okręty podwodne typu Astute czy lotniskowce wykorzystywane przez brytyjską marynarkę wojenną. W historii firmy jest też naddźwiękowy samolot pasażerski Concorde wycofany z cywilnego użycia w 2003 r. Jeden z oddziałów firmy zajmujący się cyberbezpieczeństwem znajduje się w Poznaniu. Kapitalizacja firmy to blisko 23 mld funtów. W ciągu 5 dni akcje zdrożały o ponad 13 proc., a od początku roku o ponad 30 proc.

Raytheon Technologies Corp. notowana na giełdzie w Nowym Jorku

To spółka o wielosegmentowej działalności i jest jednym z największych koncernów zbrojeniowych świata. To od niej pochodzi często wspominany w mediach system rakietowy Patriot. W ramach polsko-amerykańskiej umowy zestawy rakietowej obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła, bazują właśnie na tym systemie. Ponadto spółka ma w swoje ofercie całą gamę sprzętu lotniczego, obrony antybalistycznej, morskie krążowniki i niszczyciele, pociski samosterujące, rakietowe (w tym słynne przeciwpancerne Javeliny) oraz szeroki zestaw bomb. Kapitalizacja firmy to 150 mld dolarów. W ostatnie 5 dni akcje podrożały o ponad 8,3 proc., a od początku roku o ponad 15,8 proc.

Northrop Grumman notowany na giełdzie w Nowym Jorku

To kolejna amerykańska spółka z Top5 światowego przemysłu zbrojeniowego. W jej ofercie znajdują się strategiczne samoloty uderzeniowe dalekiego zasięgu czy taktyczne myśliwce. To z jej fabryk wyszły najnowocześniejsze i najdroższe na świecie bombowce strategiczne B2 Spirit zwane "latającym skrzydłem". Oferuje też morskie krążowniki rakietowe oraz atomowe okręty podwodne i lotniskowce. Spółka otrzymał ostatnio od Pentaganu kontrakt za 1,4 mld dolarów na produkcję Zintegrowanego Systemu Dowodzenia Walką. Kapitalizacja wynosi ponad 70,7 mld dolarów. W ostatnich 5 dniach kurs wzrósł o 14,6 proc., a od początku roku jest wyżej o 17,6 proc.

To tylko kilku przedstawicieli największych spółek z przemysłu zbrojeniowego. Produkują oni broń i wyposażenie za miliardy dolarów. Jak podaje niemiecki Deutsche Welle obrót 100 największych producentów broni wyniósł w 2020 roku 469 miliardów euro, czyli więcej niż produkcja gospodarcza Belgii. Około 54 proc. tej kwoty przypadło na 41 amerykańskich przedsiębiorstw. Reszta świata jeszcze jest daleko za Amerykanami, ale budzą się powoli także azjatyckie firmy, z których na pierwszy plan wysuwa się chiński konglomerat Norinco, notowany na giełdzie w Shenzhen.

