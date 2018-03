Kto pracuje w CD Projekt? I ile się tam zarabia?

We wtorek CD Projekt ogłosił, że przejmuje wrocławskie studio deweloperskie Strange New Things, a na jego bazie powstanie trzeci zespół CD Projekt RED. W ramach tej transakcji producent gier pozyskał kolejnych twórców, ale oprócz nich na sukces spółki pracować będzie jeszcze mnóstwo innych osób. Sprawdzamy, kim są kluczowe osoby w spółce i ile zarabiają.

„Zawarta została przedwstępna umowa sprzedaży, określająca warunki na jakich CD Projekt nabędzie wrocławskie studio deweloperskie Strange New Things. Nowe studio dołączy do dwóch istniejących już zespołów CD Projekt RED - w Warszawie oraz Krakowie - by wraz z nimi pracować nad grą Cyberpunk 2077" – podała spółka dwa dni temu.

Trzonem CD Projekt RED Wrocław będzie zespół Strange New Things składający się z 18 doświadczonych twórców gier. Dołączą oni tym samym do dużej grupy, która tworzy CD Projekt i stale się powiększa.

Blisko 750 pracowników na całym świecie

„Bezsprzeczny sukces artystyczny i komercyjny gier o wiedźminie jest owocem ciężkiej pracy wielu utalentowanych ludzi, którzy z dumą i zaangażowaniem tworzyli i tworzą CD Projekt. Jest nas już w Grupie Kapitałowej CD Projekt blisko 750 osób i pochodzimy z 32 krajów” – mówi prezes spółki Adam Kiciński.

Warto tu jednak dodać, że powyższe liczby obrazują wszystkich, którzy współpracują przy projektach CD Projektu. Ze względu na specyfikę branży dużą rolę odgrywają tu jednak osoby zatrudniane na podstawie umów innych niż umowy o pracę, które choć nie są formalnie pracownikami tego producenta, to wykonują na jego rzecz liczne zlecenia.

Przy tak szerokiej definicji pracownika spółki na koniec 2017 r. Grupa Kapitałowa CD Projekt rzeczywiście zatrudniała aż 743 osoby, tj. o 24 proc. więcej niż rok wcześniej. 79 proc. z nich składało się na zespół segmentu CD PROJEKT RED, pozostałe 21 proc. GOG.com.

67 proc. zatrudnionych w Grupie Kapitałowej CD PROJEKT to deweloperzy zajmujący się produkcją gier CD PROJEKT RED – "Gwinta: Wiedźmińskiej Gry Karcianej" i "Cyberpunk 2077" oraz deweloperzy segmentu GOG.com odpowiedzialni m.in. za rozwój strony GOG.com i aplikacji GOG Galaxy. Natomiast 33 proc. zespołu to osoby niezwiązane bezpośrednio z produkcją gier i serwisów Grupy.

Rośnie rola kobiet w CD Projekt

Dynamiczny wzrost zatrudnienia Grupy na przestrzeni ostatniego roku związany jest przede wszystkim ze zwiększaniem skali działalności i realizowanych projektów. Strategia Grupy Kapitałowej CD PROJEKT na lata 2016-21 zakłada, że do 2021 r. powstaną dwa większe i dwa mniejsze zespoły deweloperskie pracujące równolegle nad niezależnymi projektami. Obecnie zdecydowana większość zespołu zlokalizowana jest w warszawskim biurze CD Projekt. Blisko 60 osób stanowi zespół w Krakowie. Dodatkowo CD Projekt posiada biura w Los Angeles i w Szanghaju, których zadaniem jest koordynowanie działań marketingowych i sprzedażowych odpowiednio w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Grupa zatrudnia również lokalnych managerów ds. społeczności z siedmiu krajów: Włoch, Niemiec, Francji, Brazylii, Japonii, Korei i Tajwanu.

Na koniec 2017 r. w CD Projekt 27 proc. wszystkich zatrudnionych stanowiły kobiety. Jest to zdecydowanie więcej niż udział kobiet w branży gier na polskim rynku, który jak podaje spółka, szacowany jest na 15 proc. Rok do roku liczba kobiet w Grupie Kapitałowej CD Projekt wzrosła zatem o 29 proc. i wzrastała szybciej niż przyrost ogólnego zatrudnienia w Grupie (24 proc.).

Na koniec 2017 r. w porównaniu z końcem 2016 r. zwiększyła się również liczba kobiet zajmujących stanowiska kierownicze, odpowiadając za 29 proc. wszystkich osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Kapitałowej CD Projekt. Odsetek ten wzrósł na przestrzeni roku o 4 punkty procentowe.

Bardzo młody i wielokulturowy zespół

Średnia wieku osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej CD Projekt jest bardzo niska, zresztą podobnie jak w całym sektorze produkcji gier na świecie. Ponad połowa członków zespołu to osoby w wieku od 30 do 39 lat. Drugą największą grupę wiekową stanowią natomiast dwudziestolatkowie. Osoby w wieku od 20 do 29 lat stanowią 43 proc. wszystkich zatrudnionych. W sumie osoby poniżej 40 lat stanowią zatem ponad 90 proc. załogi.

Ponadto 18 proc. zatrudnionych w Grupie Kapitałowej CD Projekt ogółem oraz 22 proc. deweloperów stanowią obcokrajowcy. Na koniec 2017 r. Grupa zatrudniała osoby pochodzące z 32 krajów na całym świecie. Najwięcej z nich, poza Polską, pochodzi z Wielkiej Brytanii (15 osób), Stanów Zjednoczonych (11 osób) i Kanady (10 osób).

Ile zarabia się w CD Projekt?

Ze względu na wspomniane wcześniej częste korzystanie z usług pracowników zewnętrznych lub na podstawie innych umów niż umowa o pracę, ciężko obliczyć przeciętne wynagrodzenie w CD Projekt. Wiemy natomiast, że na wynagrodzenia wydano w 2017 roku 72 mln zł, część wypłat jest jednak z całą pewnością nieco „ukryta” pod pozycją bilansową Usługi obce (wyniosły one w 2017 roku 61 mln zł). Przeliczanie tego wszystkiego na jednego pracownika byłoby jednak zbyt dużym uproszczeniem.

Znacznie więcej wiadomo natomiast o zarobkach kluczowych osób w firmie, których zresztą CD Projekt wcale nie ukrywa. Na wynagrodzenia zarządu w zeszłym roku złożyły się 34 mln zł, z czego aż 30 mln zł zostało przekazanych w ramach premii za wyniki. Pozostali członkowie głównej kadry kierowniczej zarobili ponadto 3 mln zł. Pensje rady nadzorczej przy tych kwotach są zatem niemal bez znaczenia, wyniosły one łącznie za cały rok „zaledwie” 226 tys. zł.

Wynagrodzenia poszczególnych osób z zarządu CD Projekt za 2017 rok zostały przedstawione w poniższej tabeli. Widać wyraźnie, że za większość zarobków odpowiada program motywacyjny uzależniony od wyników finansowych i rynkowych spółki.

Wynagrodzenia zarządu CD Projekt za 2017 r. Imię i nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie podstawowe Program motywacyjny Adam Kiciński prezes zarządu 420 tys. zł 5,3 mln zł Marcin Iwiński wiceprezes zarządu 336 tys. zł 5,3 mln zł Piotr Nielubowicz wiceprezes zarządu 348 tys. zł 5,3 mln zł Adam Badowski członek zarządu 396 tys. zł 3 mln zł Michał Nowakowski członek zarządu 360 tys. zł 3 mln zł Piotr Karwowski członek zarządu 60 tys. zł 360 tys. zł Oleg Klapovskiy członek zarządu 15 tys. zł* 66 tys. zł* Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu spółki, *za okres od 11 października 2017 r.

Program motywacyjny nie polega jednak na bezpośredniej wypłacie gotówki, a na przekazywaniu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji CD Projekt. Zgodnie z raportem spółki, do dnia bilansowego nie zostało z tego tytułu jeszcze nic wypłacone.

Adam Hajdamowicz