"Wiadomości" programem emerytów

fot. r.classen / / Shutterstock

Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl, "Wiadomości" chętniej oglądały kobiety niż mężczyźni oraz emeryci. Program emitowany jest o 19:30 w TVP1 i TVP Info. Wpisuje się to w rynkowy trend, że kobiety częściej zasiadają przed telewizorem. Na tym charakterystyka grupy oglądających się nie kończy.

"Wiadomości" to niezmiennie program dla osób starszych. Młodzież i osoby do 24 roku życia praktycznie w ogóle ich nie oglądają (udział widzów znacznie poniżej 1 proc.). Osoby powyżej 65 r.ż. stanowią 47,53 proc. widowni "Wiadomości", stanowiąc jednak w całym rynku "tylko" 30,95 proc. Za blisko połowę widowni odpowiadają osoby zamieszkujące na wsi (49,66 proc.). W całym rynku stanowią one 37,13 proc.

Od lat w widowni "Wiadomości" przeważają kobiety. W 2021 r. stanowiły 51,67 proc. publiczności. To jednak mniej niż w 2020 r., kiedy stanowiły 52,92 proc. i 2019 r., kiedy stanowiły 52,45 proc. widzów.

Ciekawostkę stanowi fakt, że po "Wiadomości" sięgają coraz częściej osoby z dochodami na osobę w gospodarstwie domowym przekraczającymi 5000 zł netto. Stanowią już 28 proc. publiczności, podczas gdy w 2019 r. było to jedynie 18,43 proc.

Wzrósł udział w widowni osób z podstawowym wykształceniem. Co drugi oglądający "Wiadomości" z 2021 r. posiadał wykształcenie podstawowe. To odsetek wyższy niż w latach poprzednich - 48,09 proc. w 2020 r. i 46,47 proc. w 2019 r. Wyraźnie spada udział w publiczności osób z wykształceniem średnim - z 38,28 proc. w 2019 r. do 32,41 proc. w 2021 r.

"Wiadomości" to "program emerytów" - stanowią oni blisko 60 proc. widowni (59,83 proc.). Dla porównania w strukturze publiczności wszystkich stacji telewizyjnych emeryci w ubiegłym roku stanowili 43,75 proc.

Stałe kontra zmienne. Jaki kredyt hipoteczny wybrać? 17 lutego o godz. 15:00 eksperci z Santander Bank Polska poprowadzą webinar, w którym przybliżą najważniejsze dylematy stojące dziś przed kredytobiorcami. Podpowiedzą, jak przygotować się do zaciągnięcia zobowiązania i na co zwrócić uwagę w kontekście badania zdolności kredytowej. Przeanalizują ciemne i jasne strony kredytów ze zmienną i okresowo stałą stopą, a także wskażą najważniejsze kroki w procesie starania się o hipotekę. Zapraszamy do zapisów. Szczegóły webinaru i możliwość zapisu znajdują się na stronie poświęconej temu wydarzeniu.

JM