Kto oferuje najszybszy internet mobilny? Porównanie T-Mobile, Orange, Play, Plus

Mniej niż 1 Mb/s dzieli dwóch czołowych operatorów pod względem średniej prędkości oferowanego internetu mobilnego – wynika z raportu RFBenchmark.pl za styczeń 2021 r. W pierwszym miesiącu 2021 r. średnią prędkość oferowanego transferu podniosła cała żelazna czwórka.

Ranking internetu mobilnego LTE – pobieranie danych

Liderem pod względem średniej prędkości pobierania danych pozostało Orange. Klienci pomarańczowej sieci mogli liczyć w styczniu na średni transfer na poziomie 29,1 Mb/s. Coraz bardziej realne staje się przekroczenie bariery 30 Mb/s.

Średnia prędkość internetu LTE w styczniu 2021 r. – ranking operatorów Sieć Pobieranie danych [w Mb/s] Przesyłanie danych [w Mb/s] Ping [w ms] Orange 29,10 16,70 34,64 T-Mobile 28,24 14,59 31,32 Play 25,09 16,40 37,2 Plus 24,89 15,86 41,57 Źródło: Raport RFBenchmark.pl

W tę stronę zmierza także T-Mobile, którego klienci w styczniu mogli ściągać pliki ze średnią prędkością 28,24 Mb/s. Była ona tym samym o 0,5 Mb/s wyższa od zanotowanej w grudniu 2020 r.

Czołowa dwójka w dalszym ciągu odskakuje dwóm pozostałym operatorom z żelaznej czwórki działającej na polskim rynku. Zarówno klienci sieci Play, jak i Plusa mogli w styczniu korzystać z internetu mobilnego ze średnią prędkością ok. 25 Mb/s.

Ranking internetu mobilnego LTE – przesyłanie danych i stabilność łącza

Nieco inaczej prezentują się wyniki, jeśli pod uwagę weźmiemy średnią prędkość przesyłania danych. Choć także w tej klasyfikacji najlepsze w styczniu okazało się Orange (średnio 16,7 Mb/s), to drugie miejsce, z niewielką stratą do lidera, zajął Play (średnio 16,40), trzeci był Plus (średnio 15,86 Mb/s) a czwarta lokata należała do T-Mobile (średnio 14,59 Mb/s).

Klienci T-Mobile mogli jednak liczyć na najbardziej stabilne łącze ze średnim pingiem na poziomie 31,32 ms. Najgorzej pod tym względem wypadł internet mobilny w Plusie (średnio 41,57 ms).

Raport RFBenchmark.pl powstały na podstawie 159 059 testów wykonanych w styczniu. Zdecydowana większość – 93,3 proc. została przeprowadzona w technologii LTE. Najczęściej łącze testowali klienci Play, którzy wykonali 33 proc. wszystkich testów.