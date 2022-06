Kto oferuje najszybszy internet mobilny i domowy? Porównanie Orange, T-Mobile, Play, Plus

fot. Moreno Soppelsa / / Shutterstock

O ile kwiecień przyniósł zmiany w rankingu operatorów internetu mobilnego, o tyle w maju nastąpiła rewolucja. Na czoło wyskoczyli niedawni outsiderzy – wynika z raportu serwisu speedtest.pl. Nowy lider pojawił się także w zestawieniu operatorów internetu domowego.

Ranking internetu mobilnego LTE

W maju 2022 r. na najwyższą prędkość pobierania danych mogli liczyć klienci sieci Play (średnio 44,3 Mb/s). Choć było to jedynie o 0,5 Mb/s więcej niż miesiąc wcześniej, pogorszenie oferty dotychczasowego lidera – T-Mobile – pozwoliło fioletowej sieci wskoczyć na pierwsze miejsce.

Średnia prędkość internetu LTE w maju 2022 r. – ranking operatorów Sieć Pobieranie danych [w Mb/s] Przesyłanie danych [w Mb/s] Ping [w ms] Play 44,3 11,3 34 Plus 41,4 10,4 37 T-Mobile 41,4 10,0 32 Orange 39,1 9,7 28 Źródło: Raport Speedtest.pl

T-Mobile, oferujące w maju średni transfer na poziomie 41,4 Mb/s spadło jednak na najniższy stopień podium. Drugie miejsce bowiem należało do Plusa, który dotąd znajdował się poza podium. I choć klienci sieci Plus mogli liczyć na takim sam transfer jak abonenci T-Mobile, to o miejscu w rankingu przeważyła średnia prędkość przesyłania danych, która w przypadku Plusa była nieznacznie wyższa.

Poza podium wypadło Orange (średnio 39,1 Mb/s). W przypadku sieci cechującej się pomarańczową barwą jakość oferowanych usług, przynajmniej w kontekście średniej prędkości pobierania danych, wróciła do poziomu sprzed roku.

Klienci Orange mogli za to pocieszyć się najbardziej stabilnym łączem, ze średnim pingiem na poziomie 28 ms.

Ranking internetu domowego

Zmiana lidera nastąpiła także w zestawieniu operatorów internetu domowego. O ile T-Mobile straciło tę pozycję w rankingu internetu mobilnego, o tyle zyskało ją w przypadku średniej prędkości pobierania danych przez użytkowników internetu domowego.

Średnia prędkość internetu domowego w maju 2022 r. – ranking operatorów Sieć Pobieranie danych [w Mb/s] Przesyłanie danych [w Mb/s] Ping [w ms] T-Mobile (internet stacjonarny) 201,5 91,9 16 UPC 200,4 38,7 18 INEA 194,0 181,8 11 Vectra 169,9 37,4 22 Źródło: Raport Speedtest.pl

Co więcej, po raz pierwszy w historii rankingu przekroczona została bariera 200 Mb/s. Oprócz T-Mobile przekroczył ją dotychczasowy lider – UPC.

Tradycyjnie na najwyższą średnią prędkość przesyłania plików mogli liczyć abonenci sieci INEA (średnio 181,8 Mb/s). Co ciekawe, była ona wyższa niż średnia prędkość pobierania danych czwartej na liście Vectry. INEA oferowała także najstabilniejsze łącze z pingiem na poziomie 11 ms.

Majowy raport prędkości internetu mobilnego i stacjonarnego powstał na bazie 3 mln pomiarów prędkości, spośród których 828 tys. wykonano za pomocą aplikacji mobilnej.

