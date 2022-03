Kto oferuje najszybszy internet mobilny i domowy? Porównanie Orange, T-Mobile, Play, Plus

fot. Bankier.pl / /

Luty przyniósł zaciętą rywalizację i zmniejszenie różnicy pomiędzy czołowymi dostawcami internetu mobilnego – wynika z danych serwisu Speedtest.pl. Odwrotnie ułożyła się sytuacja w przypadku dostawców internetu domowego, gdzie lider rankingu powiększył przewagę.

Ranking internetu mobilnego LTE

Choć podobnie jak w poprzednich miesiącach, wśród operatorów internetu mobilnego wciąż przewodzi T-Mobile, to różnica nad drugim w zestawieniu Orange jest coraz mniejsza. T-Mobile w lutym oferowało średni transfer przesyłania danych na poziomie ok. 45 Mb/s, co oznaczało spadek o ok. 2 Mb/s względem stycznia. W tym czasie klienci Orange mogli pobierać pliki ze średnią prędkością ok. 43 Mb/s.

Klienci pomarańczowej sieci mogli za to liczyć na najwyższą średnią prędkość przesyłania plików (średnio 11,3 Mb/s) oraz najstabilniejsze łącze (średni ping 27 ms).

W pogoni za czołową dwójką nie ustaje Play, którego klienci mogli w lutym pobierać dane ze średnią prędkością ok 42 Mb/s (+1,3 Mb/s m/m). Od czołowej trójki w dalszym ciągu odstaje Plus.

Lutowy ranking internetu mobilnego LTE powstał na bazie 265 tys. wykonanych testów łącza.

Ranking internetu domowego

Wzrost jakości świadczonych usług zanotowali czterej czołowi operatorzy internetu domowego, przy czym najmocniej średni transfer wzrósł w przypadku lidera zestawienia – UPC, który powoli zmierza ku 200 Mb/s. UPC powiększyło tym samym przewagę nad drugą w rankingu siecią INEA oraz trzecim T-Mobile.

Klienci sieci INEA tradycyjnie już mogli za to liczyć na najwyższą średnią prędkość podczas przesyłania danych (średnio 178,2 Mb/s). W przypadku pozostałych dostawców przesyłanie plików odbywało się średnio od dwóch do ponad pięciu razy wolniej.

MKZ