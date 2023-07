Kto obejmie 49 proc. udziałów w CPK? "Trzech inwestorów na krótkiej liście"

Na krótkiej liście wyboru partnera strategicznego lotniska CPK znajduje się trzech inwestorów - poinformował wiceprezes ds. finansowych CPK Andrzej Alot. W przyszłej spółce mającej budować lotnisko, partner strategiczny ma objąć mniejszościowy pakiet; Skarb Państwa zachować ma 51 proc. udziałów.

/ Centralny Port Komunikacyjny

Jak wskazał w środę wiceprezes spółki CPK, w ramach kapitału własnego przyszłej spółki lotniskowej, 51 proc. będzie posiadał Skarb Państwa. Pozostałe (maksymalnie 49 proc.) ma należeć do inwestora komercyjnego, czyli partnera strategicznego. "I to jest właśnie proces, który się teraz toczy; ma on za zadanie wyłonienie mniejszościowego udziałowca, który ma objąć do 49 proc." - powiedział.

Alot podkreślił, że partner strategiczny projektowanego lotniska CPK, będzie odpowiadać za budowę i zarządzanie lotniskiem.

"Obecnie jesteśmy na etapie krótkiej listy, na której mamy trzech inwestorów. I myślę, że w ciągu kolejnych dni, czy tygodni, będziemy w stanie wybrać preferowanego inwestora, a następnie z nim negocjować już szczegółowe warunki umowy inwestycyjnej" - poinformował wiceprezes.

Jak dodał o udziale w postępowaniu poinformowali jeden z największych operatorów lotnisk na świecie francuska Grupa Vinci, a także Port Lotniczy Incheon (IIAC) z Korei Południowej, który jest doradcą strategicznym CPK. "Oprócz tego mamy jeszcze na krótkiej liście fundusz +infrastrukturalny+. Nie ujawniamy tej nazwy" - wskazał wiceprezes.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa–Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ mick/