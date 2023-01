Kto nowy może się pojawić na GPW? Czy Passus zachwyci jak przed laty?

W 2022 r. po raz pierwszy w historii liczba nowych spółek GPW obejmowała tylko transfery z NewConnect, to w 2023 r. możliwe jest kilka ciekawych debiutów, o ile warunki rynkowe na to pozwolą.

/ GPW

Nie trzeba przypominać, że w 2022 r. wzrost stóp procentowych podniósł koszt kapitału, przyniósł bessę na rynkach finansowych i sprawił, że możliwe do uzyskania wyceny nie były atrakcyjne dla sprzedających akcje w IPO. Okazało się, że 2022 r. odznaczył się historyczną słabością GPW pod względem ofert publicznych oraz wyścigiem o największą przecenę kursu w dniu pierwszego notowania akcji spółek, które zdecydowały się na debiut na NewConnect.

Według ekspertów rok 2023 r. może być lepszy dla rynków akcji, a tym samym zachęcić więcej spółek do pojawienia się na giełdzie. Na pierwszy rzut oka pierwszymi kandydatami są te przedsiębiorstwa, których debiut był początkowo planowany na zeszły rok, jednak bessa zmusiła je do jego odwołania lub zawieszenia. Dalej należy wymienić te, które są już notowane na NewConnect i szykują się do przejścia na rynek główny.

Podpowiedzią w poszukiwaniu potencjalnych debiutantów na GPW jest także rejestr postępowań prospektowych dostępny na stronach KNF-u. Możemy w nim znaleźć m.in. spółki, które pracują z Komisją nad zatwierdzeniem prospektu emisyjnego, te, które zawiesiły postępowanie oraz takie, których prospekt został zatwierdzony.

Debiut z poślizgiem?

Zaczynając więc od spółek, które mogą pojawić się na rynku głównym w 2023 r., chociaż spodziewano się ich w 2022 r., należy wymienić:

Komex, czyli właściciela marki 5.10.15 z produktami dla dzieci, który w 2021 r. zwiększył zysk netto o 147 proc. rdr do 12 mln zł, przy przychodach na poziomie 265,4 mln zł. Na GPW branżowym konkurentem byłaby dla Komexu spółka CDRL, właściciel marki Coccodrillo. Obecnie 5.10.15. jest już nie tylko siecią blisko 260 sklepami w całej Polsce, ale także multibrandową platformą sprzedażową oferującą produkty znanych marek dla kobiet, dzieci, rodziny, a także do domu.

ExpertSender to międzynarodowy dostawca usług w modelu CPaaS do zarządzania komunikacją wielokanałową, który zdecydowaną większość przychodów czerpie z rynków zagranicznych. Kanada i USA, według ostatniego dostępnego raportu finansowego, odpowiadały za ponad 44 proc. sprzedaży spółki. ExpertSender zawiesił postępowanie prospektowe, ale nie wyklucza powrót do procesu m.in. w przypadku poprawy koniunktury.

Oferteo, którego działalność skupia się na łączeniu za pośrednictwem internetowej platformy osób i firm zainteresowanych zakupem różnorodnych usług i produktów z ich wykonawcami i dostawcami. To jeden z liderów krajowego rynku usług oferowanych online na żądanie (online on-demand services). W roku obrotowym zakończonym 31 marca 2021 r. firma wykazała zysk netto na poziomie 5,6 mln zł, wyższym o ponad 300 proc. rdr. Spółka zawiesiła prace nad prospektem jeszcze w lutym 2022 r., nie podając przyczyn swojej decyzji.

Metalkas to przykład rodzinnej firmy, która od ponad 60 lat buduje swoją wartość i pozycję na rynku produktów niezbędnych do budowy, remontu, wykończenia i wyposażenia wnętrz. W ofercie spółki znajdują się przede wszystkim regały, drabiny, meble metalowe i sejfy, a ich produkty można znaleźć w popularnych sieciach budowlanych. W ostatnim czasie przyspieszyła ekspansja na rynkach zagranicznych we współpracy z giełdowym Oponeo. Prace nad prospektem i wejściem na GPW są zawieszone już od prawie roku.

Desa Unicum to jeden z ciekawszych kandydatów do debiutu, ponieważ reprezentuje branżę nieobecną jeszcze na rynku głównym i jednocześnie jest największym domem aukcyjnym w Polsce oraz jednym z większych w Europie. W IPO spółka zamierzała pozyskać nawet do 95 mln zł na rozwój, jednak w połowie 2022 r. zawiesiła prace nad ofertą publiczną. Być może bieżący rok przyniesie debiut, który dla wielu inwestorów dałby możliwość, chociaż pośredniej ekspozycji na dynamicznie rosnący rynek sztuki.

Dr Irena Eris to spółka, która jest polskim producentem kosmetyków i właścicielem marek Dr Irena Eris, Pharmaceris, Emotopic, Lirene i Under Twenty. Ponadto jest operatorem trzech hoteli SPA i kilkudziesięciu salonów kosmetycznych. W 2021 r. firma wypracowała 25,7 mln zł zysku przy 297,6 mln zł przychodu. Według spółki, mimo zawieszania prac nad prospektem, plan debiutu na GPW jest wciąż aktualny.

3LP, która działa w branży logistycznej, to spółka zależna notowanej na GPW Grupy TIM. 3LP specjalizuje się w świadczeniu usług podmiotom z branży e-commerce i realizuje dostawy na terenie Polski oraz Europy. W ofercie publicznej zamierzała pozyskać ponad 100 mln zł, jednak już w maju 2022 r. oferta została odwołana. Uplasowanie akcji będzie jednak możliwe, gdy sytuacja na rynkach się poprawi.

Vortex Energy miał być kolejnym przedstawicielem branży OZE na GPW, który w dodatku posiada blisko 20-letnie doświadczenie w sektorze. W 2022 r., niedługo po wybuchu wojny w Ukrainie oferta opiewająca na ok. 150 mln zł została zawieszona, a kilka miesięcy później wycofana. Prospekt emisyjny Vortexu jest już zatwierdzony przez KNF, a wśród przyczyn decyzji o wycofaniu IPO były przede wszystkim warunki rynkowe. Stąd wniosek, że ich poprawa może przynieść powrót oferty publicznej i giełdowy debiut.

Event Horizon to producent i wydawca gier, który na GPW miał udać się bez typowego dla gamingowej branży przystanku na NewConnect. Co ciekawe, spółkę założył i kieruje nią Krzysztof Monkiewicz - bankier, który pracował na menadżerskich stanowiskach m.in. dla Raiffeisen Bank International AG. Być możne finansowe doświadczenie pomogło właściwie ocenić sytuację i inaczej niż inne spółki z branży wstrzymać prace nad ofertą publiczną.

Inną technologiczną spółką, która może pojawić się w 2023 r. jest TTMS, czyli Transition Technologies Managed Services. Firma już ponad rok temu ogłaszała plany uplasowania 2,4 mln akcji, by pozyskać środki na zagraniczne akwizycje i umocnienie swoje pozycji na rynku. TTMS specjalizuje się w świadczeniu usług IT dla klientów z branży farmaceutycznej, medycznej i przemysłu. Także jako jedna z pierwszych, bo już w marcu 2022 r., zawiesiła prace nad prospektem w oczekiwaniu na „ustabilizowanie się otoczenia rynkowego”.

Kolejne transfery z NC i od razu pamiętny debiutant

Z kolei spoglądając na NewConnect, kolejne transfery już zostały ogłoszone, by na pewno wkrótce dojść do skutku. Przede wszystkim we wtorek GPW poinformowała, że już 10 stycznia na rynek główny przejdzie Passus. Inwestorom to spółka dobrze znana, ponieważ na NewConnect jest notowana od 2018 r. Poza tym jej debiut odbił się szerokim echem, ponieważ notowania były przez 9 dni zawieszone i przez ten czas nie zawarto żadnej transakcji. Dopiero po tym czasie dokonało się faktyczne pierwsze notowanie, a akcje wzrosły o 220 proc.

Kandydatem do przejścia na rynek główny jest też Movie Games, którego prospekt emisyjny jest już zatwierdzony przez KNF. Spółka podawała, że przejście na GPW nie będzie wiązało się z przeprowadzeniem dodatkowej emisji akcji. Movie Games działa jako grupa spółek gamingowych, które w większości także są notowane na NewConnect. Wspiera studia doradztwem, marketingiem, wydaje ich gry, jednocześnie daje spółkom zarabiać i jest beneficjentem udanych premier. To ciekawy model biznesowy w większej skali wykorzystywany przez Grupę PlayWay, która posiada także ponad 33 proc. akcji. Movie Games.

KNF zatwierdził także prospekt innej spółki gamingowej T-Bull, która ubiega się o wprowadzenie notowań swoich akcji na rynek regulowany. Na NewConnect jest od 2018 r. i już od samego początku swojej obecności na rynku ASO spółka deklarowała chęć przejścia na rynek regulowany.

W toku są jeszcze prace nad zatwierdzeniem prospektu DB Energy z branży OZE. Jeszcze we wrześniu 2022 r. spółka liczyła, że uda się zadebiutować na GPW przed końcem roku, stąd prawdopodobnie będzie to jeden z wcześniejszych transferów na GPW, jeśli tylko prospekt spółki zostanie przyjęty przez KNF.

Być może w 2023 r. na GPW pojawi się spółka Excellence produkująca soki i napoje oraz konsolidująca wyniki zależnej firmy Health Medica zajmującej się suplementami diety. Poza tym Excellence rozwija działalność w obszarze produktów konopnych. Póki co, prace nad prospektem od marca 2022 r. są zawieszone.

Poza tymi przykładami w KNF od co najmniej roku trwają prace nad prospektami Pointpack, HubTech, Scope Fluidics oraz Genomtec, co oznacza, że także są brane pod uwagę jako potencjalni kandydaci do debiutu.

Więcej ubywa, niż przybywa

Tym samym tylko lista zbudowana na bazie tropów z niedoszłych debiutów i transferów z NewConnect obejmuje blisko 20 spółek. To i tak ponad dwa razy więcej niż w ubiegłym roku, kiedy w sumie na GPW weszło 8 spółek (wszystkie z NewConnect). Nie wolno jednak zapominać, że od kilku lat ich liczba systematycznie się zmniejsza. Tzw. delisting jest związany ze ściągnięciami firm z giełdy przez ich właścicieli, fuzjami i przejęciami, bankructwami czy nadzorczymi procedurami, jak w przypadku bankowego resolution.

Na koniec 2022 r. na GPW było notowanych 415 spółek wobec 430 na koniec 2021 r. Jeszcze do 2016 r. trend był odwrotny, a każdego roku przybywało netto po kilkanaście spółek, by we wspomnianym 2016 roku dojść do liczby 487 tylko na rynku głównym. W 2022 r. z listy notowanych zniknęły m.in. Lotos i PGNiG, legendarny Ursus, PGS Software, Master Pharm, Krynicki Recykling czy najbardziej bolesne dla akcjonariuszy, bo związane z umorzeniem akcji, zniknięcie Getin Noble Banku.