Kto ma szansę na nową pracę? Program Antykryzysowy

Jak wygląda sytuacja na rynku pracy na początku 2021 roku? Jakie nastroje panują wśród pracowników i pracodawców? Kto może liczyć na szybkie zatrudnienie, a kto pracy będzie szukał dłużej? Czy wynagrodzenia oferowane przez pracodawców są teraz niższe niż przed pandemią? Na co zwracają uwagę pracownicy, szukając nowego miejsca zatrudnienia i jakie pytania zadają przyszłym pracodawcom? O tym wszystkim rozmawiamy w dzisiejszym Programie Antykryzysowym.

- W ostatnim czasie pojawiło się zupełnie nowe pytanie ze strony kandydatów, którzy uczestniczą w rozmowach kwalifikacyjnych. To jest pytanie o to, jak firma radziła sobie w trakcie pandemii, jakie decyzje podjęła w obszarze zatrudnienia, wynagrodzeń? I to jest zupełna nowinka, która jest związana z ostatnim okresem. I pewnie w dużej mierze to, jak firmy sobie radziły w tym czasie, będzie wpływało na to, jak są później postrzegane. Czyli firmy, które nie decydowały się na obniżanie wynagrodzeń, starały się utrzymać zatrudnienie, nie podejmowały żadnych decyzji, które byłyby niekorzystne dla pracowników, będą firmami, które automatycznie zyskają w oczach kandydatów - mówi Mateusz Żydek, rzecznik prasowy Randstad Polska.

Posłuchajcie też całej rozmowy w wersji podcastowej.