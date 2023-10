Kto będzie wybierać nowego prezesa Orlenu i jak podzielić koszty kredytów we frankach? Inwestycyjna część ankiety Bankiera

Ponad 500 tys. wyborców za granicą. MSZ: Współpracujemy z PKW i resortem cyfryzacji Ponad 560 tys. obywateli Polski zarejestrowało się do tej pory na listach wyborczych za granicą, spodziewamy się, że do dziś do godziny 24 ta liczba przekroczy 600 tys. - powiedział we wtorek szef MSZ Zbigniew Rau. Jak dodał, podjęto "bezprecedensowy wysiłek", by umożliwić Polakom za granicą głosowanie.