Kto będzie nowym prezesem Orlenu? Oto najnowsza kandydatura

Choć Daniel Obajtek zarzekał się, że po oddaniu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość sam zrzeknie się prezesury w megakoncernie, na razie do tego nie doszło. Na zmianę będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. “Rzeczpospolita” podaje jednak nazwisko potencjalnej kandydatki do objęcia tego stanowiska.

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Wiele wskazuje na to, że kadrowa miotła może dotknąć Daniela Obajtka 6 lutego, ponieważ to wtedy odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki.

Na początku grudnia Business Insider Polska informował, że nowym prezesem koncernu może zostać Robert Soszyński, ale na razie nie pojawiło się więcej szczegółów w tej sprawie.

Kto zastąpi Daniela Obajtka?

“Rzeczpospolita” wskazuje na Elżbietę Bieńkowską, która w dwóch pierwszych gabinetach Donalda Tuska była ministrem rozwoju regionalnego. W latach 2014–2019 pracowała jako komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług.

Wspomniane wcześniej źródło podaje, że za kandydaturą Elżbiety Bieńkowskiej stoi zaufanie ze strony Donalda Tuska. Premier ponoć chciałby widzieć na stanowisku nowego prezesa Orlenu kogoś mocniej przez siebie sterowalnego.

Jeszcze przed rozdzieleniem ministerialnych stanowisk w mediach pojawiały się spekulacje, że Elżbieta Bieńkowska może liczyć na objęcie atrakcyjnej funkcji w rządzie. Tak się jednak nie stało, co również może wskazywać na angaż w innej roli.

Warto przypomnieć, że Elżbieta Bieńkowska to jedna z osób, która została nagrana na taśmach w restauracji Sowa i Przyjaciele, jednak nie wydaje się to być przeszkodą do otrzymania stanowiska, co widać po przykładzie Bartłomieja Sienkiewicza czy Radosława Sikorskiego.

“Rzeczpospolita” zwraca jednak uwagę na to, że Ministerstwo Aktywów Państwowych nie potwierdziło tych informacji na temat kandydatury Elżbiety Bieńkowskiej.

PB