Księgarnie Matras wracają na rynek. Z nowym właścicielem

Po licznych problemach z płynnością finansową i ostatecznie podjęciu decyzji o likwidacji sieci księgarni Matras, marka się odradza. Spółka eComGroup wykupiła prawa do nazwy i zamierza ją wskrzesić i dalej rozwijać.

Informacja pojawiła się na fanpage’u Matras Księgarnie. Nowy dzierżawca marki poinformował, że nowy start Matrasa nie jest w żaden sposób związany ze spółką Matras S.A. – Przy okazji musimy poruszyć ważną kwestię. eComGroup nie reprezentuje i nie jest związane z firmą Matras S.A. Jesteśmy nowym operatorem (dzierżawimy prawo do korzystania z marki i sklepu internetowego) Matras.pl, ale nie przejęliśmy zobowiązań właściciela marki – napisano w komunikacie na Facebooku.

Oznacza to tyle, że klienci, którzy mają do Matrasa jeszcze zaległe wnioski reklamacyjne i roszczeniowe do rozliczenia, nie zrobią tego z nowym właścicielem marki i muszą kierować zapytania do spółki Matras S.A.

eComGroup z racji przywrócenia marki do życia uruchomiła także nowszy serwis sprzedażowy w internecie. Póki co działa on jeszcze w wersji beta i już zapowiedziane zostały kolejne funkcje i ulepszenia.

MG