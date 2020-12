Książka na prezent? 50 tytułów, które polecili nam ludzie biznesu i nauki

Inspirują, edukują, motywują, poszerzają horyzonty. Książkowe pozycje dla ciekawych świata i lubiących wiedzieć, co w gospodarce piszczy. Przypominamy tytuły, które w tym roku polecali czytelnikom Bankier.pl ludzie świata finansów, biznesu i nauki.

Propozycje pochodzą z rekomendacji ukazujących się w artykułach z serii "Czytam, oglądam, polecam". Szczerze zachęcam do sięgnięcia po poszczególne odcinki, w których znajdziecie Państwo jeszcze więcej polecanych tytułów - nie tylko książkowych, ale też filmowych, serialowych i growych. W ostatnim roku polecali je między innymi ekonomiści, przedstawiciele fintechów, branży public relations i szefowie popularnych organizacji.

1."4-godzinny tydzień pracy"

Autor: Timothy Ferriss

"Ta książka po raz pierwszy wpadła mi w ręce ponad 10 lat temu i już wtedy zmieniła całkowicie moje podejście do pracy i efektywności. Od tej pory sięgam do niej regularnie (...) Określiłabym ją jako świetny podręcznik dla osób o zróżnicowanych pasjach i zainteresowaniach, którzy nie lubią być definiowani tylko przez to, czym zajmują się zawodowo". Czytaj dalej...



2. "Capitalism Without Capital – The Rise of The Intangible Economy"

Autor: Jonathan Haskel, Stian Westlake

"Haskel i Westlake wyjaśniają, jak działa nowoczesna gospodarka. Dostarczają nam wielu zaskakujących odkryć, na przykład pozwalają dostrzec, jak gigantyczne są obecnie inwestycje firm w niematerialne aktywa, co nie zawsze jest prawidłowo mierzone przez tradycyjne systemy pomiaru aktywności gospodarczej. Inspirująca lektura!" Czytaj dalej...



3. "Dzienniki"

Autor: Sandor Marai

"Powstawały w długim czasie i w różnych miejscach świata, dzięki czemu zawierają unikalne spostrzeżenia i relacje, o które byłoby trudno w innych okolicznościach (...) Książki Máraia pokazują, jak wielobarwna jest kultura i jak złożone uwarunkowania węgierskie". Czytaj dalej...



4. "Europejski lider wzrostu – polska droga od ekonomicznych peryferii do gospodarki sukcesu"

Autor: Zbigniew Jagiełło, Paweł Kubisiak

"Niezwykle ciekawa i inspirująca opowieść o zarządzaniu zmianą, a także o ludziach - zaangażowanych i skupionych na osiąganiu niemożliwego. Po lekturze tej książki stanie się dla czytelnika jasne, dlaczego BP przy PKO oznacza Bank Przyszłości". Czytaj dalej...

5. "Factfulness. Dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą"

Autor: Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling-Ronnlund

"Factfulness pokazuje, jak ulegamy takim instynktom jak: generalizowanie, strach, wyolbrzymianie czy pojedyncza perspektywa. To, że stacje newsowe mówią ciągle o wypadkach, zabójstwach czy katastrofach nie znaczy, że ich jest więcej." Czytaj dalej...



6. "Has China Won? The Chinese Challenge in American Primacy"

Autor: Kishore Mahbuhani

"Książka ta podejmuje temat najważniejszej rywalizacji geopolitycznej współczesnego świata, która już całkowicie zdeterminowała życie społeczności międzynarodowej (i w coraz większym stopniu będzie miała także wpływ na Polskę, choćby poprzez rozgrywkę w trójkącie USA-UE-Chiny)." Czytaj dalej...



7."Historia brody, zaskakujące dzieje męskiego zarostu"

Autor: Christopher Oldstone-Moore

"Analiza dokonana przez autora nie tylko nie pomija, ale wręcz eksponuje ciekawe zjawiska biznesowe będące odzwierciedleniem brodatych trendów. Od spadku – zupełnie poważnie i oficjalnie raportowanego przez globalnych producentów kosmetyków i akcesoriów pielęgnacyjnych – popytu na maszynki i nożyki do golenia, przez pojawienie się nowej konkurencji dla wielkich korporacji w postaci manufaktur, lokalnych producentów, producentów skupionych na produkcji wyłącznie ze składników naturalnych po… powrót dyskusji o męskim wyglądzie i męskiej… modzie." Czytaj dalej...



8. "Homo Deus"

Autor: Yuval Moah Harari

"To wyjątkowa i wizjonerska próba spojrzenia na przyszłość człowieka, dylematy i wyzwania, z którymi będzie musiał się mierzyć – szczególnie w kontekście niewiarygodnego postępu naukowego i technologicznego, jaki dokonuje się na naszych oczach". Czytaj dalej...



9. "Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI"

Autor: Paul R. Daugherty, James H. Wilson

"W „Human plus Machine” przeczytamy raczej o technologicznej przyszłości, w której człowiek pracuje w symbiozie ze sztuczną inteligencją, na bardzo różne sposoby tę symbiozę realizując. Bardzo podoba mi się, że autorzy kreślą moim zdaniem realistyczny, ale też w pewnym sensie optymistyczny obraz tego, jak możemy zarządzać swoimi relacjami z technologią." Czytaj dalej...



10. "Ikigai. Japoński sekret długiego i szczęśliwego życia"

Autor: Francesc Miralles, Hector Piugcerver

"Autorzy tej książki (Hector Garcia i Frances Miralles) wybrali się na japońską wyspę Okinawa, która ma najwyższy odsetek najstarszych ludzi na świecie. Celem wyprawy było poznanie sekretu długowieczności. Na miejscu odkryli Ikigai. Po japońsku słowo to oznacza powód do życia". Czytaj dalej...



11. "Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa"

Autor: Kai-Fu Lee

"Książka ma szansę otworzyć oczy wszystkim tym osobom, które w dalszym ciągu kojarzą Chiny jako tanie państwo, wysyłające na cały świat produkty niskiej jakości. Kai-Fu Lee dosyć ciekawie tłumaczy kulturę chińską, w tym kulturę kopiowania innych w idealny sposób. Zestawia to podejście z kreatywnością i brakiem przyzwolenia na naśladowanie innych, typowym dla Doliny Krzemowej." Czytaj dalej...



12. "Jak lepiej myśleć" / "Jak mniej myśleć"

Autor: Christel Petitcollin

"Jeśli czujesz, że czasami odstajesz, jeśli ciągle kminisz i analizujesz, jeśli zamiast small talków wolisz krótkie rozmowy o sztucznej inteligencji, fizyce kwantowej lub aspektach moralnych eksperymentów genetycznych, to warto żebyś zajrzał/zajrzała do tych książek." Czytaj dalej...



13. "Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi"

Autor: Dale Carnegie

"Jest to absolutnie moja biblia, która drastycznie wywróciła każdy aspekt mojego życia, a której techniki stosuję w dowolnym temacie – czy w rozmowie z dziećmi, czy w rozmowie z żoną, czy z inwestorami." Czytaj dalej...



14. "Kroniki Międzyepoki" (seria)



Autor: Nowa Konfederacja

"Ostatnio przeczytałem „Polska, miedzy wielkością a zanikiem” Bartłomieja Radziejewskiego. Książka jest wspaniałym podsumowaniem ostatniej dekady i jednocześnie zapisem tego, jak kształtowała się rzeczywistość do której teraz dochodzimy. Jestem pewien, że będzie to w przyszłości wspaniały materiał dla historyków." Czytaj dalej...

15. "Made to stick: Why some ideas survive and others die"

Autor: Chip Heath, Dan Heath

"To książka, którą czytam obecnie, ale już wydaje mi się genialną pozycją obowiązkową dla każdego marketera. To biblia w tej branży. W skrócie: zestaw porad jak stworzyć komunikat, żeby „lepił” się do odbiorcy." Czytaj dalej...



16. "Miasto szczęśliwe"

Autor: Charles Montgomery

"Połączenie psychologii, socjologii, urbanistyki i architektury. Znajdziemy tu wiele wyników badań społecznych pokazujących, jak bardzo otoczenie wpływa na szczeście człowieka. Jak drobne zmiany w miejscu, w którym mieszkamy, wpływają na poziom zadowolenia z życia." Czytaj dalej...



17. "Mindfuck. Cambridge Analytica, czyli jak popsuć demokrację"

Autor: Christopher Wylie

"Książka ze szczegółami opowiada detale afery Cambridge Analytica. I chociaż wydaje się, że w tym temacie powiedziane zostało już wszystko, także za sprawą filmu „Hakowanie Świata” dostępnego na platformie Netflix, okazuje się, że nie." Czytaj dalej...



18. "Ninety Percent of Everything"

Autor: Rose George

"Jako żeglarka i nurek uwielbiam odkrywać historie powiązane z morzami i oceanami. W książce „Ninety Percent of Everything” Rose George brytyjska dziennikarka wsiada na gigantyczny statek towarowy i odbywa kilkutygodniową podróż do Azji Południowo-Wschodniej. Przy okazji ukazuje ona naszym oczom ukryty i zadziwiająco pasjonujący świat frachtu morskiego." Czytaj dalej...



19. "Od dobrego do wielkiego"

Autor: Jim Collins

"To mocna pozycja, ponieważ przy całym szacunku dla innych biznesowych hitów, Jim Collins najpierw zbudował zespół naukowy, któremu zadał pytanie: "Jak stworzyć wielką firmę?" - i stosując konkretne, naukowe metody i analizując przez kilka lat dane - wnioski z tych poszukiwań opublikował w książce." Czytaj dalej...



20. "Oni"

Autor: Teresa Torańska

"Polecam tę książkę wszystkim tym, którzy próbują zrozumieć, co tak naprawdę wydarzyło się w Polsce powojennej. W dużej mierze to wcale nie tylko wojna „przeorała” polskie społeczeństwo, ale właśnie końcówka lat 40. i 50. zmieniły nas nie do poznania w kwestiach obyczajowości, zróżnicowania społecznego, wykształcenia itd. Powstało społeczeństwo bardzo homogeniczne i o wiele bardziej tradycyjne w stosunku do tego, jakim było jeszcze przed wojną." Czytaj dalej...



21. "Open. Autobiografia tenisisty"

Autor: Andre Agassi

"Książka pokazuje moc głowy sportowca, który potrafi przezwyciężyć ból fizyczny, wyjść na kort niezależnie od stanu, w jakim się znajduje i po prostu walczyć. Okazuje się, że największe sukcesy Agassi odnosił, właściwie będąc na skraju wyczerpania fizycznego. (...) Z tej historii można czerpać w temacie walki z własnymi demonami, ale też dojrzewania, żeby lepiej poznać siebie i odpowiedzieć sobie na pytanie kim chce się być. Agassi potrafił tę drogę odnaleźć." Czytaj dalej...



22. "Pierwsza z miliarda"

Autor: Li Na

"Co dosyć rzadko spotykane w hierarchicznej kulturze Azji Wschodniej, opisuje ona w sposób dosyć krytyczny, a na pewno bardzo szczery, chiński system szkolenia, relacje z trenerami i kibicami, a nawet relacje z własną matką. Znakomita lektura, jeśli chcę się dowiedzieć, jak wyglądają relacje społeczne w Chinach, jak szybko się one tam zmieniały i jak wygląda zawodowy sport z chińskiej perspektywy." Czytaj dalej...



23. "Po piśmie"

Autor: Jacek Dukaj

"złożona, momentami trudna analiza trendu, który w zasadzie dość niezauważenie wkroczył w nasze życie i przyspieszył w trakcie ostatnich restrykcji związanych z Covid-19 - kultura ewoluuje z pisanej w odczuwaną." Czytaj dalej...



24. "Pokolenie ’89. Młodzi o polskiej transformacji"

Autor: Jakub Sawulski

"Autorem jest mój kolega z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jestem tylko trochę starszy od Kuby, więc w miarę wpisuję się w prezentowany w tej książce głos pokolenia, które nie za bardzo pamięta PRL. Polecam tę książkę z kilku powodów. Po pierwsze – to lektura obowiązkowa dla wszystkich osób, które żyły w poprzednim systemie i patrząc dziś na to młode pokolenie, często załamują ręce, nie rozumieją go i dziwią się, że nie pamięta już tych trudnych czasów, w jakich przyszło nam żyć w PRL-u, gdy nie było niczego w sklepach itd." Czytaj dalej...



25. "Poniemieckie"

Autor: Karolina Kuszyk

"fascynująca historia tego, jak wraz z upływem czasu odeszliśmy od poczucia zmieszania na widok wszechobecnej niemczyzny, do wyciągania pamiątek z przeszłości i dumy z historii tych ziem. Ale nie tylko, bo książka Karoliny Kusyk, skupiając się raczej na geografii (bardzo ciekawe zestawienie dawnych nazw miejscowości i krain) i przedstawianiu losów polskich rodzin na nowych terenach przemyca kilka wątków bardzo cennych dla biznesu w ogóle." Czytaj dalej...



26. "Powerful - Jak zbudować kulturę wolności i odpowiedzialności"

Autor: Patty McCord

"Autorka, Patty McCord, przez kilkanaście lat była odpowiedzialna za zarządzanie talentami w Netfliksie. W rezultacie współtworzyła wyjątkową kulturę organizacyjną, która przekłada się na wybitne wyniki firmy. (...) Książka pełna jest fantastycznych wskazówek, nie tylko dla szefów HR, ale dla wszystkich, którzy sprawują funkcję zarządcze w dowolnej organizacji." Czytaj dalej...



27. "Problem trzech ciał"

Autor: Liu Cixin

"Tę książkę Barack Obama zabrał na wakacje, zatem i ja postanowiłem posłuchać (audiobooki w samochodzie są niezastąpione), jaką wizję tworzy w „Problemie trzech ciał” Liu Cixin, zwłaszcza że podobnie jak ja, jest inżynierem (...) Czekam na film Netfliksa na podstawie trylogii, który wkrótce powinien się pojawić na platformie." Czytaj dalej...



28. "Przejażdżka życia. Czego nauczyłem się jako CEO The Walt Disney Company"

Autor: Robert Iger

"zaczynamy od dzieciństwa i idziemy razem z Bobem przez wszystkie szczeble jego kariery. "New York Times" złośliwie zaklasyfikował tą książkę jako “self-hagiography” (współczesne żywoty świętych). Pewnie coś w tym jest, ale podoba mi przekrój różnych postaci, które w niej występują, skala problemów, z którymi się mierzą. To też trochę przykład jak szybko zmienia się otaczający nas świat." Czytaj dalej...



29. "Siła nawyku

Autor: Charles Duhigg

"Doskonała książka, która bardzo szybko zaczęła wpływać na moje życie i pomogła wdrażać wzorce, które autor w niej sprzedaje. Od nowych wzorców prowadzenia biznesu po wykorzenienie nałogu obgryzania paznokci po 35 latach. Książka praktyczna, choć pewnie zawarte w niej wskazówki można by streścić na 10 stronach, a dużo w niej historii, które służą za opakowanie rekomendacji autora. Mimo wszystko warto." Czytaj dalej...



30. "Siła pędu"

Autor: Lech Kaniuk

"Najbardziej wartościowa była dla mnie część druga i trzecia (trzecia została we mnie na długo i była przyczyną wielu przemyśleń) - pełne obrazków z życia firmy. Taką taktykę zastosowaliśmy, negocjując tego deala (w życiu bym nie wpadła na takie zagrania!), a takie błędy popełniłem przy procesach rekrutacji. To się sprawdziło, a to nie." Czytaj dalej...



31. "Społeczeństwo współpracy"

Autor: Aleksandra Przegalińska, Dariusz Jemielniak

"Skupiamy się w niej na pracy zdalnej i na tym, jak technologia transformuje współpracę ludzi i ich kolektywne działania (...) jest to jedna z pozycji w całej serii książek wydawanej pod hasłem 'Essential knowledge' przez Massachusetts Institute of Technology. Poruszane są w niej przeróżne tematy – i socjologiczne, i technologiczne - kulturowo interesujące, które właśnie mają swoje pięć minut." Czytaj dalej...



32. "Statystycznie rzecz biorąc. Czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby zdobyć Nobla"

Autor: Janina Bąk

"Oto jest książka, która jednocześnie jest historią o miłości (do statystyki), dramatem (moich irlandzkich studentów) i powieścią fantasy z rozbudowanym wątkiem niesamowitym (ale totalnie możliwym!), kiedy to okazuje się, że absolutnie każdy człowiek na świecie jest w stanie zrozumieć statystykę i może nawet się trochę w niej zakochać (plan minimum: zaprzyjaźnić)." Czytaj dalej...



33. "Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia"

"Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia"

"Jeśli ktoś chce pogłębić studia nad sztuczną inteligencją, to gorąco polecam tę pozycję. (...) Autor nie jest zwolennikiem jednej drogi – pokazuje gdzie prace nad AI mogą doprowadzić. Ostrzegam jednak, że to nie jest łatwa lektura." Czytaj dalej...



34. "Szczęście - Poradnik dla pesymistów"

Autor: Oliver Burkeman

"Książka jest przyjemnym oddechem od popularnego myślenia pozytywnego. Obejmuje z czułością wszystkie nasze emocje i racjonalnie uzasadnia, dlaczego całe spektrum emocji i różnych wariantów myślenia jest nam po prostu ewolucyjnie potrzebne." Czytaj dalej...



35. "Sztuczna inteligencja. Nieludzka, arcyludzka"

Autor: Aleksandra Przegalińska, Paweł Oksanowicz

"W naszej książce pojawiają się rozważania filozoficzne na temat sztucznej inteligencji. Myślę, że mocno wybrzmiewa z niej moje podejście do tej dziedziny, które określiłabym mianem bardzo umiarkowanego realizmu." Czytaj dalej...

36. "Sztuka Wojny"

Autor: Sun Tzu

"Jedna z książek, które koncentrują się na opisaniu prawideł skutecznego działania i są świetnym podręcznikiem z zarządzania, logistyki, przywództwa i po prostu umiejętności zwyciężania (a także potrafią służyć jako znakomite narzędzie opisu strategii politycznych i wojskowych krajów Azji)." Czytaj dalej...



37. "Światło, które zgasło. Jak Zachód zawiódł swoich wyznawców"

Autor: S. Holmes, I. Krastew

"Niezwykle trafna i przygnębiająca diagnoza demokracji. Europa po ponad 30 latach od upadku muru berlińskiego i festiwalu Solidarności wciąż jest Wschodnia i Zachodnia – różnice nie zatarły się, ale i tu i tam widać kryzys liberalnej polityki. Polska i Węgry ze swoją ksenofobią i negacją unijnych standardów są w awangardzie tej zmiany." Czytaj dalej...



38. "Talking to strangers. What we should know about the people we don’t know''

Autor: Malcolm Gladwell

"To jest doskonała książka! Podobnie jak „Factfulness” o tym, jak zdarza nam się mylić – tym razem we własnych osądach i wyciąganiu wniosków o innych ludziach i wydarzeniach. Gladwell opisuje konkretne przypadki, najczęściej szalenie medialne, w których coś poszło nie tak – zawiodła komunikacja i interpretacje zdarzeń, czasem z tragicznymi skutkami." Czytaj dalej...



39. "The AI Economy - Work, Wealth and Welfare in the Robot Age"

Autor: Roger Bootle

"Inspirująca książka autorstwa byłego głównego ekonomisty HSBC, a także założyciela i szefa Capital Economics, czyli największej w Europie, niezależnej firmy zajmującej się analizami makroekonomicznymi. Bootle próbuje - moim zdaniem udanie - odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądać gospodarka w erze robotów i sztucznej inteligencji." Czytaj dalej...



40. "The Culture Map"

Autor: Erin Meyer

"Pracując w wielonarodowych środowiskach, wielokrotnie łapię się na niezrozumieniu zachowań, które traktuję jako nielogiczne, zbyt mało otwarte lub zahaczające o zwykłą stratę czasu. Wszystkim, którzy znają to z autopsji, polecam tę pozycję. Liczba momentów “Aha!” w tej książce się nie kończy." Czytaj dalej...

41. "The King of Oil"

Autor: Marc Rich

"Marc Rich był najsłynniejszym traderem surowcowym w historii, a jego życie to gotowy scenariusz na thriller albo co najmniej film sensacyjny. Jego biografia to książka pokazująca nie tylko intensywne życie Richa, ale także kulisy funkcjonowania globalnej polityki i świata wielkich pieniędzy." Czytaj dalej...

42. "Ukryta sieć"

Autor: Jakub Szamałek

"Na pozór lektura wakacyjna. Thriller kryminalno-polityczny. Owszem, taka jest ta trylogia, ale warto ją przeczytać nie tylko po to, żeby zająć czas i oczy. Jest w tych książkach mnóstwo wiedzy o internecie o portalach społecznościowych i o tym, jak można nas podsłuchiwać i podglądać oraz wpływać na nasze decyzje. Niestety, nie jest to fantastyka." Czytaj dalej...



43. "Wiek kapitalizmu inwigilacji"

Autor: Shoshana Zuboff

"Książka profesor Uniwersytetu Harvarda, w której autorka analizuje funkcjonowanie gigantów technologicznych w dość niestandardowy sposób. Pokazuje bowiem pasożytniczą logikę ekonomiczną, którą karmią się największe firmy z tej branży. Zuboff bardzo dobrze zna procesy zachodzące w Dolinie Krzemowej, wie, w jaki sposób wpływa on na światową gospodarkę, jak handluje się prognozami behawioralnymi naszych zachowań." Czytaj dalej...

44. "Więźniowie geografii"

Autor: Tim Marshall

"Książkowa propozycja o tym, dlaczego geografia kształtowała, kształtuje i będzie kształtowała politykę na całym świecie. Jeśli myśleliśmy, że w haśle „geopolityka” to „polityka” jest kluczowa, autor wskazuje, że nie jest to do końca prawda. W swojej książce Tim Marshall przybliża genezę wielu konfliktów międzynarodowych." Czytaj dalej...



45. "Władca piorunów Nikola Tesla i jego genialne wynalazki"

Autor: Przemysław Słowiński, Krzysztof K. Słowiński "Niezwykła biografia, lektura dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, czy i kto korzystał z geniuszu, a jednocześnie z jego często zbyt otwartego podejścia do ludzi i świata". Czytaj dalej... 46. "Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina"

Autor: Krystyna Kurczab-Redlich

"Te fakty z życia Władimira Putina zna mało kto. Czytasz historię o jednym z najpotężniejszych polityków świata, a momentami wydaje ci się, że wziąłeś do ręki świetnie dopracowaną książkę kryminalną. W mojej ocenie pozycja obowiązkowa." Czytaj dalej...



47. "You Will Be Assimilated: China’s Plan to Sino-form the World"

Autor: David P. Goldman

"Bardzo cenię Davida P. Goldmana, przede wszystkim za to, że potrafi on przełożyć blisko 70 lat swojego doświadczenia nie na besserwiseryzm, jak to się czasem zdarza osobom w tym wieku, ale na niezwykłe trafne, przemyślane diagnozy, imponujące klarownością wywodu, świeżością i atrakcyjnością. Być może pomaga mu w tym wszechstronność i fakt, że wiele lat spędził, pracując w kilku rolach: jako bankier inwestycyjny, komentator, ekonomista, publicysta itd." Czytaj dalej...



48. "Zabawy w Boga. Ludzie o magnetycznych palcach"

Autor: Magda Gacyk

"Polecam książkę polskiej socjolożki i dziennikarki mieszkającej w Dolinie Krzemowej. W oparciu również o doświadczenia stamtąd, Gacyk poświęca uwagę zagadnieniu cyborgizacji. Pokazuje, w jaki sposób dzisiaj nowe technologie wkraczają w ciała człowieka." Czytaj dalej...



49. "Zachowania niepoprawne"

Autor: Richard H. Thaler

"Książka laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 2017 (...) W dużym skrócie: pokazuje, w oparciu o szereg dobrze udokumentowanych eksperymentów, dlaczego ludzie zachowują się irracjonalnie. A na pewno niezgodnie z matematyczną logiką. Wciągnęła jak dobra powieść." Czytaj dalej...



50. "Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji"

Autor: Max Tegmark

"Książka napisana przez fizyka MIT, który kreśli bardzo różne scenariusze przyszłości, zakładając rozwój sztucznej inteligencji, pół białkowej, pół krzemowej, ale też opcje pośrednie. Doceniam, że książka nie jest deterministyczna, autor nie udaje, że na pewno wie, jak będzie i nie forsuje swojej wizji z pełnym przekonaniem, raczej bawi się różnymi scenariuszami i mówi, co one mogą przynieść." Czytaj dalej...

Zobacz projekt "Czytam, oglądam, polecam" w Bankier.pl.