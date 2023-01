Relacje z Williamem nigdy nie były znakomite, jak przedstawiały to media. Kulminacją konfliktu była sprzeczka w domu Harry'ego, podczas której William miał go popchnąć tak, że ten upadł na ziemię, a głową wylądował w psiej misce. Później miał natychmiast zadzwonić do terapeuty.

On i William usiłowali przekonać Karola, by nie żenił się z Camillą. Następnie oskarża przyszłą Królową o donoszeniu prasie m.in. o spotkaniach synów Diany z nią, by poprawić tym swój wizerunek w mediach. O podobne wycieki oskarża także biura Karola i Williama. Zastanawiał się także, czy Camilla będzie dla niego "wiked stepmother" (tłum. red. szaloną macochą). I zmieniła jego pokój, kiedy się wyprowadził z domu.

Karol wozi ze sobą przytulankę-misia, bo nie może sobie poradzić z traumami z dzieciństwa.

Williama nazywa swoim arcywrogiem. Co więcej, w ogóle nie przypomina Diany, bo wyłysiał.

O śmierci Diany dowiedział się od ojca, który go wówczas nawet nie przytulił. Kilkanaście lat później odtworzył trasę, którą jechała i kazał kierowcy znacząco przekroczyć prędkość (auto miało na liczniku ponad 100 km/h, choć powinno mieć maksymalnie 50), gdy wjechali do tunelu w Paryżu. Tym samym chciał się poczuć bliżej niej. Korzystał z usług medium, by skontaktować się z Dianą. Miała mu za takim pośrednictwem powiedzieć, że Harry "żyje życiem, którym ona nie może" i jest to "życie, które by dla niego chciała". I że jego mama zachichotała, kiedy Archie zbił ozdobę choinkową przedstawiającą królową Elżbietę.

Zażywać narkotyki zaczął w wieku 17 lat. Brał m.in. kokainę i grzybki halucynogenne (m.in. w domu gwiazdy serialu "Przyjaciół" Courtney Cox, w której na marginesie się podkochiwał, i wówczas toaleta miała do niego przemówić).

Dziewictwo stracił w polu na tyłach pubu ze znacznie starszą od siebie kobietą, która po fakcie klepnęła go w pośladek, traktując go jak "młodego ogiera".

Będąc na biegunie, odmroził sobie penisa. Próbował różnych środków, ale nic nie zadziałało. W końcu z polecenia spróbował krem, którego jego matka używała do smarowania ust. Zawsze podczas aplikacji specyfiku, myślał o niej. Cierpiał z tego powodu jeszcze podczas ślubu Williama i Kate i napisał wówczas jedno z często przytaczanych zdań: "Wszechświat starał się mi powiedzieć, że stracę brata i penis w tym samym czasie".

Strój nazisty ze swastyką na rękawie, który ubrał na jedną z imprez, to wina Williama i Kate. On przedstawił im kilka wersji przebrania, a oni mieli zachęcać go przez telefon, by ubrał się właśnie w ten najbardziej kontrowersyjny.

Narzeka, że choć on podczas swojego wieczoru kawalerskiego spędził noc z Williamem, ten nie chciał zrobić tego samego dla niego, tylko wrócił do domu (przypomnijmy, że wówczas najmłodszy syn księcia Walii miał 3 tygodnie).

Meg miała powiedzieć Kate, że ma "ciążowy mózg". Gdy się dowiedziała, że nie są na tyle blisko, by komentować poziom swoich hormonów, to stwierdziła, że ona tak mówi do swoich amerykańskich koleżanek. Na co miał zareagować William i grozić jej palcem, mówiąc, że to "niegrzeczne" i "tak tu nie mówimy".

Podczas pierwszego spotkania Meg z Williamem, Harry myślał, że brat wymaga, by ta mu się ukłoniła.

Meg poprosiła Kate o pożyczenie błyszczyka do ust. Małżonka Williama miała się na to skrzywić.

Ojciec opowiedział mu szkocką legendę o magicznych istotach (coś jak syreny), które mogły wcielać się w postać fok. Podczas wizyty w Szkocji, Meg zaśpiewała do fok i one jej odpowiadały, co było dowodem na to, że jest "magiczna".

Na wyniki testów ciążowych czekali, kładąc je na pudełku z włosami Diany.

Harry i Meghan byli zazdrośni o pełne antyków mieszkanie Williama i Kate, kiedy oni mieszkali w za niskim domku z dwoma sypialniami i meblami z Ikei.