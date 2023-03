Książę William w Rzeszowie. Odwiedził brytyjskich żołnierzy

W środę po południu spotkałem się w Polsce z brytyjskimi i polskimi żołnierzami, od których usłyszałem o ich niezwykłej pracy na rzecz Ukrainy; w imieniu nas wszystkich dziękuję - podkreślił książę William, następca tronu Wielkiej Brytanii po spotkaniu żołnierzami w Rzeszowie.

W środę w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie wizytę złożył Jego Królewska Wysokość, Książę William. W spotkaniu z polskimi i brytyjskimi żołnierzami uczestniczył wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

"W 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie odbyło się spotkanie wicepremiera Błaszczak oraz Jego Królewskiej Wysokości, Księcia Wilhelma z żołnierzami Wojska Polskiego i Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii" - czytamy we wpisie MON na Twitterze opublikowanym w środę po południu.

This afternoon I travelled to Poland to meet British and Polish troops, where I heard about their extraordinary work in support of Ukraine.



My message to them on behalf of all of us, thank you! pic.twitter.com/OYc5gvjnw3