Krzysztof Stanowski sprzedaje udziały w Kanale Sportowym. "Definitywne zamknięcie rozdziału"

Kanał Sportowy szybko stał się jednym z najpopularniejszych programów sportowych w Polsce. W ostatnich tygodniach w atmosferze skandali ze spółką rozstali się prowadzący i sponsorzy. Swoje udziały postanowił także sprzedać jeden z założycieli - Krzysztof Stanowski.

Kanał Sportowy założono pod koniec 2019 roku, ale zaczął on realnie działać w marcu 2020. Za projektem stało czterech znanych dziennikarzy sportowych: Mateusz Borek, Michał Pol, Tomasz Smokowski i Krzysztof Stanowski. Z czasem okazało się, że Kanał Sportowy to także maszynka do robienia pieniędzy - w 2022 roku zarobił miliony, ale te wyniki mogą być już nie do powtórzenia.

Po licznych skandalach w ostatnim czasie i odejściu z Kanału m.in. Krzysztofa Stanowskiego i Macieja Dąbrowskiego, a także Roberta Mazurka oraz wielu sponsorów, czas na kolejne zmiany. Jak poinformował Stanowski, 7 listopada 2023 r. jest umówiony z notariuszem w celu sprzedaży udziałów posiadanych w Kanale Sportowym (25 proc.), co ma być "definitywnym zamknięciem rozdziału".

Jak nie kanał na YouTube, to kanał na WhatsAppie

"Coś się kończy, coś się zaczyna. Jestem pewien, że jesteśmy świadkami narodzin nowego medialnego projektu, o którym znów będzie głośno" - tak rozstanie się dróg Kanału Sportowego i Krzysztofa Stanowskiego podsumował Piotr Boguta, senior communication planner w agencji Group One, cytowany przez portal Press.pl.

"Krzysztof Stanowski ma swój absolutny prime time i tak jak piłkarz w szczycie kariery – może decydować, w jakim klubie i z kim chce dalej grać. Na razie wiemy, że jego skrzydłowym pozostanie Robert Mazurek, ale myślę, że to nie koniec transferów" - stwierdził Boguta.

Krzysztof Stanowski nie ma zamiaru zbyt długo przebywać "na wolnym". "Założyłem więc swój kanał, gdzie będę mógł wrzucać różne informacje, linki itd. Przede wszystkim nastawiam się na bardziej szczegółowe i szybsze informowanie na temat nowych planów (a potem ich realizacji)" - poinformował na portalu X (d. Twitter).

Na WhatsApp nowa opcja: Kanały.



Założyłem więc swój kanał, gdzie będę mógł wrzucać różne informacje, linki itd. Przede wszystkim nastawiam się na bardziej szczegółowe i szybsze informowanie na temat nowych planów (a potem ich realizacji). Polecam:https://t.co/AYuL2pCeuY — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) November 2, 2023

Nie wiadomo, czy nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego zakończy się sukcesem zbliżonym do Kanału Sportowego. Czas pokaże.