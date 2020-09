Krzysztof Piech dla Bankier.pl: W zastosowaniach blockchaina jeszcze możemy konkurować z najlepszymi

Bankier.pl

Cyfrowy oficjalny pieniądz to już nie pieśń przyszłości, w wielu krajach jest tuż za rogiem. – W grę wchodzi walka o pozycję międzynarodową walut, ich rolę w rozliczeniach, handlu – mówi w rozmowie z Bankier.pl Krzysztof Piech, profesor Uczelni Łazarskiego.

"20 wyzwań na 20-lecie Bankier.pl" to specjalny program, w ramach którego redakcja razem z zaproszonymi gośćmi rozmawia o przyszłości 20 gorących obszarów gospodarki. W tym odcinku rozmawiamy o przyszłości cyfrowego pieniądza.

Swój cyfrowy pieniądz tworzą banki centralne gospodarczych mocarstw, próbując w globalnej konkurencji przegonić rywali. Ale nie tylko one. CBDC testują też Szwecja czy Jamajka, a nad podobnymi projektami pracują prywatne firmy, jak chociażby Facebook. – Na tym tle Polska prezentuje się nijak. W tym sensie, że podejście niektórych instytucji jest takie, że skoro nic nie musimy, to po co cokolwiek robić – wskazuje Krzysztof Piech.

Nawet jeśli w świecie tradycyjnych finansów nie jesteśmy w stanie konkurować z globalnymi centrami, to w zakresie nowych technologii mieliśmy taką szansę. – Być może jeszcze nie wszystko stracone, ale musielibyśmy poczekać na zmianę podejścia władz do tego tematu – twierdzi Krzysztof Piech.

Banki w Polsce próbują wykorzystywać technologię blockchain i mają w tej dziedzinie poważne sukcesy. Są obecnie jednak raczej niechętne wobec kryptowalut. To wynik m.in. podejścia instytucji nadzorujących rynek, wskazuje rozmówca Bankier.pl.

– Moglibyśmy mieć bankowość, która poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii byłaby w stanie podbijać rynki zagraniczne. Technicznie można to zrobić. Regulacyjnie, przy dużej przychylności, też jest to możliwe. (...) Wierzę, że znajdą się przywódcy, liderzy, w polskim sektorze bankowym, którzy podejmą to wyzwanie i spróbują swoich sił w konkurowaniu z największymi na świecie – mówi Krzysztof Piech.

» Zobacz też inne odcinki z serii "20 wyzwań na 20-lecie Bankier.pl"