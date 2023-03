Kryzys żywnościowy w Hiszpanii. Niedobory i limit sprzedaży jajek, wysoki VAT na ryby uderza w handlowców

Sprzedaż ryb - świeżych, mrożonych, wędzonych i w konserwach - spadła w Hiszpanii w ciągu dwóch pierwszych miesięcy br. o blisko 20 proc. - alarmują organizacje gospodarcze sektora rybołówstwa.

fot. Natalia Deriabina / / Shutterstock

Wbrew ich apelom rząd w Madrycie utrzymał podatek VAT na ryby na poziomie 10 proc. Organizacje sektorowe wskazują, że większość krajów UE (w tym Polska) ma niższy podatek VAT na ryby, w wysokości 5 proc.

Według dyrektor organizacji Fedepesca, Marii Luisy Alvarez, obniżenie popytu na ryby związane jest ze wzrostem kosztów produkcji i cen w wyniku wojny na Ukrainie. By przetrwać, handlowcy „utrzymują się dzięki znacznemu obniżeniu zysków”. Organizacje sektora rybołówstwa zapowiedziały kampanię pod hasłem: „Wszyscy mają prawo do jedzenia ryb”. Domagają się obniżenia podatku VAT na ryby do 4 proc.

W grudniu 2022 r. rząd zniósł na sześć miesięcy podatek VAT na chleb, mleko, sery, jajka, warzywa i owoce. Obniżył też VAT do 5 proc. na olej i makaron. Duży popyt na tańsze jajka spowodował niedobory w niektórych supermarketach w Katalonii i racjonowanie sprzedaży. „Popyt na jajka przerósł podaż; od kilku tygodni mamy niedobory na rynku” - poinformowała w komunikacie sieć supermarketów katalońskich BonArea. Według komunikatu wielu klientów kupowało duże ilości jaj, w związku z czym zdecydowano o wprowadzeniu limitu sprzedaży.

Z Saragossy Grażyna Opińska