Transporty zboża z Ukrainy będą przejeżdżały przez Polskę, ale pod ścisłą kontrolą i kowojem - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus. Z kolei minister Buda dodał, że nowe regulacje zakażą wycofywania się z tranzytu ukraińskich produktów rolnych. Tranzyt ukraińskich towarów będzie odblokowany z czwartku na piątek.

fot. AA/ABACA / / Abaca Press

"Z sukcesem zakończyliśmy rozmowy ze stroną ukraińską ws. tranzytu produktów z Ukrainy przez Polskę" - powiedział minister po zakończeniu roboczego spotkania przedstawicieli rządu RP i Ukrainy w tej sprawie. Ze strony ukraińskiej w konferencji wzięli udział - pierwsza wicepremier Ukrainy, minister gospodarki Yuliia Svyrydenko oraz minister rolnictwa Mykoła Solski, a ze strony polskiej - obok ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Telus przypomniał, że w sobotę został wprowadzony zakaz wwozu do Polski ukraińskich produktów rolno-spożywczych. "Byliśmy zmuszeni to zrobić, bo Unia Europejska miała oczy zamknięte na problem jaki mieliśmy Polsce z przywozem dużej ilości zboża i innych produktów" - wyjaśnił Telus.

"Udało się doprowadzić do takich mechanizmów, które spowodują, że żadna tona zboża (z Ukrainy - PAP) nie zostanie w Polsce, że towary będą przewożone tranzytem przez Polskę. (...) Przede wszystkim przez pewien czas będzie konwój, konwój każdego transportu przez Polskę" - powiedział szef MRiRW. Zapowiedział też, że do lipca, cała nadwyżka zbóż, czyli ok. 4 mln ton - wyjedzie z Polski, by zrobić miejsce dla zbóż z nowych żniw.

Telus zaznaczył, że w tranzycie zboża z Ukrainy zostanie wprowadzony system monitorowania SENT, którym obecnie monitorowany jest m.in. transport paliw. Ponadto transporty ukraińskiego zboża przez Polskę będą plombowane elektronicznymi plombami z GPS.

"Dziękują stronie ukraińskiej, że chciała nam w tej kwestii pomóc, że znaleźliśmy rozwiązanie, by zabezpieczyć interes polskiego rolnika" - powiedział Telus.

Przepisy zabezpieczające przed pozostaniem towarów w Polsce

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował z kolei, że od piątku od północy zostanie uruchomiony przejazd produktów rolnych z Ukrainy przez Polskę. Dodał, że wprowadzony zostanie zapis, który zabezpieczy przed pozostawaniem tych towarów w Polsce; nie będzie można ich wycofać się z tranzytu.

"Uruchomimy przejazd przez Polskę tych towarów, które są w załączniku do rozporządzenia, od północy od piątku. Ten czas, do tego momentu, jest potrzebny na wydanie dwóch rozporządzeń ministra finansów i aktualizację mojego rozporządzenia. Wprowadzimy plomby elektroniczne i system SENT dla tych towarów. To będzie podstawą do zmiany mojego rozporządzenia" - oświadczył.

SENT to teleinformatyczny system, w którym monitorowany jest: przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski.

Buda wyjaśnił, że do tej pory deklaracja tranzytu na granicy mogła być zmieniona np. w centrum Polski i było to zgodne z przepisami. "Zgodnie z brzmieniem tego rozporządzania, nie będzie możliwa zmiana miejsca docelowego, czyli nie będzie można zatrzymać się w dowolnym punkcie celnym, oclić towar i wprowadzić go do obrotu" – powiedział minister.

"Utrzymujemy zakaz ściągania towarów do Polski, a umożliwiamy przejazd przez Polskę do czterech polskich portów i do innego kraju europejskiego" - dodał.

Firmy naurszające poniosą odpowiedzialność prawno-skarbową

Buda poinformował też, że jest zobowiązanie po stronie ukraińskiej, że jeśli przewoźnicy lub firmy naruszą zasady tranzytu produktów rolnych przez nasz kraj, to zostaną im odebrane licencje, poza prawno-skarbową odpowiedzialnością na terenie Polski.

Minister rozwoju podkreślił, że rząd pracuje nad tym, by ta decyzja stała się prawem europejskim. "Dopiero dość ostre działania, jakie podjęliśmy w sobotę doprowadziły do sytuacji, w której KE zaczęła działać. (…) Wszystko wskazuje na to, że nasze rozwiązania staną się prawem europejskim" - stwierdził minister rozwoju.

Buda poinformował, że w środę odbędzie się spotkanie z unijnym komisarzem ds. handlu Valdisem Dombrovskisem przedstawicieli pięciu krajów, które wystosowały do niego list. "Myślę, że dojdziemy do porozumienia co do dalszego kształtu tych zasad, które w tych krajach +przyfrontowych+ powinny panować" - powiedział.

Wicepremier Ukrainy: Tranzyt ukraińskich towarów będzie odblokowany z czwartku na piątek

W wyniku naszych negocjacji, zdecydowaliśmy, że tranzyt ukraińskich towarów przez Polskę będzie odblokowany z czwartku na piątek – poinformowała pierwsza wicepremier Ukrainy, minister gospodarki Yuliia Svyrydenko.

"Uświadamiamy sobie sytuację polskich rolników, polska strona rozumie rolników Ukrainy, którzy również cierpią bardzo przez wojnę" – powiedziała we wtorek pierwsza wicepremier Ukrainy, minister gospodarki Yuliia Svyrydenko podczas konferencji prasowej z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa, ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy i ministra polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoły Solskiego.

"W wyniku naszych negocjacji, które trwały 2 dni, zdecydowaliśmy, że tranzyt ukraińskich towarów przez Polskę będzie +rozblokowany+ z czwartku na piątek. I polska strona poinformowała o technicznych aspektach tranzytu ukraińskich produktów przez teren Polski. Jesteśmy pewni, że ukraińscy eksporterzy odpowiedzialnie będą podchodzić do tych wymagań" – przekazała Svyrydenko.

Jak podkreśliła, za powstałą sytuację jest przede wszystkim odpowiedzialna agresja Rosji na Ukrainę. Wicepremier Ukrainy zaznaczyła, że "dokonamy wszystkiego, żeby Rosja nie mogła skorzystać z tej okazji".

"Bardzo jesteśmy wdzięczni polskiemu narodowi" - powiedziała Svyrydenko. "Jesteśmy wdzięczni, za wsparcie, za solidarność, którą odczuwamy od każdego Polaka, od pierwszych dni wojny - zapewnił minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski.

Minister ds. UE: Nie obawiamy się sankcji ze strony KE; jesteśmy zdeterminowani w chronieniu polskiego rynku Nie obawiamy się żadnych sankcji ze strony Komisji Europejskiej. Przeciwnie, jesteśmy zdeterminowani w chronieniu polskiego rynku, a jednocześnie jesteśmy w dialogu z Komisją - mówił we wtorek w TVP Info minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk o sytuacji w związku z wwozem ukraińskiego zboża. W programie w TVP Info, w którym gościł Szynkowski vel Sęk, przywołano decyzje rządu ws. wwozu ukraińskiego zboża do Polski pod określonymi warunkami m.in. transport z Ukrainy będzie konwojowane, a także zostaną zastosowane plomby, które pozwolą namierzyć transport. W tym kontekście minister ds. UE został zapytany, czy te środki dają gwarancję, że tranzyt będzie odbywał się przez Polskę bez szkody dla rynku rolnego w kraju. Szynkowski vel Sęk podkreślił, że nie jest to zmiana decyzji, co sugerował prowadzący rozmowę mówiąc o zakazie wwozu ukraińskiego zboża. "Podejmowane przez nas wcześniej działania ze stroną ukraińską, z Komisją Europejską, a także działania uszczelniające system nie przynosiły adekwatnych, oczekiwanych rezultatów" - mówił. "Dążyliśmy do tego, aby tę sytuację ustabilizować stopniując podejmowane środki. Ten najostrzejszy, najbardziej restrykcyjny środek został wprowadzony w momencie, w którym okazywało się, że te wcześniejsze podejmowane przez nas środki, także apele do Komisji Europejskiej, żeby zareagować zdecydowanie nie zadziałały" - mówił minister i przypomniał, że pod koniec marca premier Mateusz Morawiecki wraz z czterema innymi premierami wystosował list do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. "Te apele nie zostały zrealizowane" - dodał. "Wobec tej sytuacji wprowadzaliśmy restrykcyjny środek zakazu importu szeregu produktów żywnościowych, jednocześnie kontynuując rozmowy z Komisją Europejską i ze stroną ukraińską" - podkreślał. Jak wskazał Szynkowski vel Sęk, zakaz cały czas będzie obowiązywał wobec importowanych artykułów spożywczych z Ukrainy, przede wszystkim zbożowych, które miałyby być sprzedawane w Polsce. "Cały czas obowiązuje istotny środek. Ta część dotycząca tranzytu, zabezpieczona odpowiednio, będzie mogła być transportowana do innych krajów Unii Europejskiej" - podkreślał. "Równolegle ze stroną ukraińską kontynuujemy rozmowy o ewentualnych dalszych ruchach i z instytucjami europejskimi. Tutaj te rozmowy są bardzo intensywne, bo już są decyzje dotyczące zwiększenia zadeklarowanego wsparcia dla polskich rolników, ale oczekujemy dalej idących decyzji ze strony organów europejskich" - dodał. Minister poinformował, że rozporządzenie ws. zakazu tranzytu zboża zostanie poprawiony. "Tranzyt przy ściśle zachowanych regułach kontroli zostanie dopuszczony. To jest efekt rozmów ze stroną ukraińską i tego, że naszym celem nie jest uderzenie w Ukrainę naszymi regulacjami, tylko ochrona polskiego rolnictwa" - podkreślał. "Liczymy na to, że te powody, które stoją za polskimi decyzjami, czyli mocna turbulencja, destabilizacja rynku rolnego w Polsce, które były powodem wprowadzenia przez nas restrykcyjnych środków, doprowadzą do podobnych wniosków organy europejskie" - stwierdził polityk. "Nasze rozmowy z instytucjami europejskimi są nakierowane na to, żeby instytucje europejskie uwzględniły nasze argumenty i wprowadziły mechanizmy, które skutecznie ochronią także polski rynek. Naszym zdaniem to powinny być mechanizmy bardziej restrykcyjne, idące w kierunku takich decyzji, jakie podjęła Polska" - dodał. Pytany, czy chodzi o system kaucyjny czy wprowadzenie ceł, minister odpowiedział, że różne opcje są możliwe. "Na razie prowadzimy rozmowy. Nie będę wyprzedzał tych decyzji, ale sądzę, że są szanse na to, że będą one dalej idące niż to, co do tej pory robiła Komisja Europejska" - podkreślał. "Takie są sygnały, że Komisja Europejska wreszcie dostrzegła problem i wprowadzone przez Polskę restrykcję miały na to istotny wpływ" - mówił. Jak dodał, "Komisja Europejska nie może nie brać pod uwagę tego, że mamy do czynienia z istotnymi zakłóceniami wewnątrz rynku wspólnotowego wśród części państw członkowskich graniczących z Ukrainą". "Komisja Europejska może w warstwie prawnej dokonywać różnych ocen. Ta ocena ostateczna nie została dokonana, ponieważ jesteśmy w dialogu i wyjaśniamy Komisji Europejskiej jaka podstawa prawna i jaka podstawa faktyczna legła u podstaw naszych decyzji" - powiedział. "Nie obawiamy się żadnych sankcji ze strony Komisji Europejskiej. Przeciwnie, jesteśmy zdeterminowani w chronieniu polskiego rynku, a jednocześnie jesteśmy w dialogu z Komisją" - mówił Szynkowski vel Sęk odnosząc się do słów rzeczniczki KE ds. gospodarczych Arianny Podesty, która przekazała, że KE wie o zakazie importu płodów rolnych zapowiedzianym przez Polskę i Węgry. Podkreśliła, że KE poprosiła władze obu krajów o informacje w tej sprawie. "W tym kontekście należy podkreślić, że polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji UE, a zatem działania jednostronne są niedopuszczalne. W tak trudnych czasach kluczowe znaczenie ma koordynacja i uzgodnienie wszystkich decyzji w UE" - oświadczyła. autor: Grzegorz Bruszewski

autor: Łukasz Pawłowski, Aneta Oksiuta, Michał Boroń, Anna Wysoczańska

pif/ mick/ mk/ kmz/ drag/ ra/