Kryzys zbożowy. Rząd przyjął pakiet pomocy dla rolników. "To największe w historii wsparcie dla sektora" - wyniesie ok. 10 mld zł

Rząd przyjął pakiet rozwiązań prawnych o pomocy dla rolników w związku z kryzysem zbożowym powstałym na skutek wojny w Ukrainie. Jak zaznaczono, to największe w historii wsparcie dla rolnictwa - ma wynieść ok. 10 mld zł.

fot. Andrzej Sidor / / FORUM

Producenci pszenicy otrzymają 1400 zł do tony pszenicy; warunkiem posiadanie gospodarstwa do 300 ha i faktury na sprzedaż pszenicy od 15 kwietnia do 15 czerwca br. Dopłata do pszenicy wyniesie 2200 zł od hektara upraw.

Wnioski o dopłaty do nawozów będzie można składać do 14 lipca br.; pomoc wyniesie 500 zł/ha od upraw rolnych i 250 zł/ha dla łąk, pastwisk, traw.

Rząd podniósł kwotę zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego z 1,20 zł do 1,46 zł i wystąpił jednocześnie do KE o zgodę na przeznaczenie kolejnych 54 groszy do litra oleju napędowego.

Przekazał, że wnioski będzie można składać od 1 do 31 sierpnia. „Dzięki naszym rozwiązaniom żniwa mogą być bardziej owocne, mogą być niższe koszty po stronie rolników” – podkreślił.

„Precyzujemy warunki pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku ostatnich zawirowań na rynku zboża spowodowanych wojną na Ukrainie: rolnicy, którzy sprzedali pszenicę lub kukurydzę w terminie od 1 grudnia 2022 do 14 kwietnia tego roku otrzymają wyrównywanie, które pozwoli utrzymać płynność finansową i zagwarantuje wyższą opłacalność całej produkcji rolnej” – powiedział Morawiecki.

Dodał, że wsparciem objęci zostaną też producenci pszenicy, którzy będą ją chcieli sprzedać po 15 kwietnia w czasie do 15 czerwca oraz rolnicy, którzy zakupili nawozy od 16 maja 2022 r. do 31 marca tego roku.

„Obejmujemy tymi ramami czasowymi wszystkich rolników, którzy nabyli nawozy w czasie wyjątkowej zwyżki związanej z cenami gazu” – zaznaczył premier.

Całość pomocy dla rolnictwa o jakiej zadecydował rząd, to ok. 10 mld zł - poinformował w piątek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister rolnictwa Robert Telus. Jak dodał, cena skupu pszenicy wyniesie 2200 zł od hektara upraw.

Jak podkreślał szef resortu rolnictwa, unijne regulacje zabraniają dopłacać do tony, ale można dopłacać do hektara, dlatego przyjęto taki mechanizm. Telus zachęcał też rolników, by jak najszybciej sprzedawali swoje zboże, by zrobić miejsce w magazynach.

Minister poinformował też, że pomocą zostaną objęte też inne uprawy, a jej wysokość będzie zróżnicowana, najwyższa w województwach lubelskim i podkarpackim, średnia w województwach podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim. W pozostałych będzie najniższa.

W przypadku kukurydzy i rzepaku pomoc ta wyniesie od 1750 zł do 1400 zł na hektar, w zależności od województwa, dla jęczmienia i pszenżyta będzie to 1125-900 zł, dla żyta, owsa i mieszanki zbożowej - 875-700 zł.

wkr/ drag/ kmz/ pad/