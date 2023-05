Chińska klątwa. Mamy w Polsce permanentny, pełzający kryzys, ale czy na pewno?

PODCAST Firmy są otwarte na różnorodność, co daje dużo korzyści - i pracodawcom, i pracownikom Mamy czas różnorodności w firmach. Już nie wszyscy są tacy sami. Ujawniają się grupy, które wcześniej nie były zauważane. Kobiety przebijają szklany sufit, coming out robią osoby LGBT, do głosu dochodzą osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby neuroróżnorodne. I to jest piękne! A na dodatek daje dużo korzyści.