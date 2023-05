Kryzys na Wyspach. Brytyjczycy częściej niż kiedykolwiek korzystają z banków darmowej żywności

Brytyjczycy częściej niż kiedykolwiek korzystają z banków żywnościowych. Ich największy operator poinformował, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wydał prawie 3 mln awaryjnych paczek żywnościowych, co oznacza wzrost o 37 proc. w stosunku do poprzednich 12 miesięcy.

fot. MOLLY DARLINGTON / /

W dorocznym raporcie organizacja charytatywna The Trussell Trust podała, że w okresie od kwietnia 2022 r. do końca marca tego roku wydała 2,986 mln paczek żywnościowych, co jest największą liczbą w jej historii i prawie dwukrotnie wyższą, niż było to pięć lat temu. Z tej liczby 1,14 mln trafiło do dzieci i to pierwszy przypadek, by przekroczony został poziom miliona rocznie.

The Trussell Truss informuje też, że w ciągu minionych 12 miesięcy odnotowało 760 tys. osób, które skorzystały z banków żywności po raz pierwszy, zaś jedna piąta z ich wszystkich pochodzi z gospodarstw domowych, w których jest przynajmniej jedna osoba pracująca. Dodaje też, że poziom potrzeb "znacznie przewyższa darowizny, które otrzymujemy", co oznacza, że banki żywności muszą same kupować więcej żywności i pozyskiwać więcej przestrzeni magazynowej do jej przechowywania.

"To pierwszy raz, kiedy rozdaliśmy ponad milion paczek dla dzieci - okropny pierwszy raz, który odnotowujemy. Poziom potrzeb jest jeszcze wyższy, niż widzieliśmy podczas pierwszego roku pandemii, o którym wszyscy myśleliśmy, że będzie jednorazowym rekordem" - oświadczyła szefowa The Trussell Truss Emma Revie. Jak podkreśliła, banki żywności służą zapewnieniu krótkoterminowego wsparcia ludziom w nagłych przypadkach, a nie powinny być trwałym rozwiązaniem problemu głodu i ubóstwa.

The Trussell Trust zarządza 1650 bankami żywności w Wielkiej Brytanii. Wydawane przez nie paczki zwykle zawierają zapasy żywności na trzy dni, choć czasami mogą być dostarczane siedmiodniowe zapasy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński