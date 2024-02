Kryzys na Morzu Czerwonym dołuje notowania Maerska. Utrudnienia mogą potrwać nawet rok

Transport morski od tygodni zmaga się z utrudnieniami na jednym z najważniejszych szlaków świata. Maersk, który przedstawił solidne (zdaniem spółki) wyniki finansowe za rok 2023, przewiduje, że utrudnienia mogą potrwać nawet rok. Inwestorzy są jednak rozczarowani, a przecena sięga blisko 30 proc.

Od tygodni trwają ataki Huti na statki płynące przez Morze Czerwone. Niebezpieczna trasa znacznie opustoszała, ale alternatywny szlak (dużo dłuższy) jest znacznie droższy. Ceny frachtu na trasie Szanghaj-Rotterdam wzrosły trzykrotnie.

Choć z końcem grudnia jeden z największych armatorów na świecie - duńska firma Maersk - zapewniał, że wróci na Morze Czerwone "najszybciej jak się da", to wciąż Maersk i Hapag-Lloyd (Niemcy) wstrzymują transport tą trasą.

Peter Sand, główny analityk w Xeneta, cytowany przez CNN, szacuje, że rejs w obie strony wokół południowego krańca Afryki kosztuje przewoźników – takie firmy jak Maersk i Hapag-Lloyd – dodatkowy 1 milion dolarów na statek, przy czym zdecydowaną większość tej kwoty stanowią wyższe koszty paliwa.

Maersk podsumowuje 2023 rok

Maersk przedstawił wyniki finansowe za rok 2023. Przychody wyniosły 51,1 miliarda dolarów (spadek o blisko 37 proc. rdr), a marża EBIT wyniosła 7,7%, na co wpływ miały spadające (przez większość roku) stawki frachtowe. Biorąc pod uwagę znaczne wyzwania związane z nadpodażą i zwiększoną niepewność, Maersk spodziewa się, że EBITDA bazowa za cały rok 2024 wyniesie od 1,0 mld do 6,0 mld dolarów.

W czwartym kwartale 2023 r. Maersk odnotował zysk EBITDA wysokości 839 mln USD. Rok wcześniej sięgał on 6,54 mld USD. Analitycy spodziewali się jego spadku, ale do 1,13 mld USD.

"Obecny rynek pozostaje rynkiem charakteryzującym się dużymi wolumenami, jednak chociaż kryzys na Morzu Czerwonym spowodował natychmiastowe ograniczenia zdolności przewozowych i tymczasowy wzrost stawek, ostatecznie nadpodaż zdolności przewozowych w transporcie doprowadzi do presji cenowej i wpłynie na nasze wyniki. Ciągłe zakłócenia i zmienność rynku podkreślają potrzebę odporności łańcucha dostaw, co dodatkowo potwierdza, że ​​droga Maersk w kierunku zintegrowanej logistyki jest właściwym wyborem dla naszych klientów, aby skutecznie radzić sobie z tymi wyzwaniami" - stwierdził Vincent Clerc, Prezes Zarządu AP Moller–Maersk.

Ponadto Rada Dyrektorów podjęła decyzję o natychmiastowym zawieszeniu programu skupu akcji własnych, a jego ponowne rozpoczęcie ma zostać poddane przeglądowi po ustabilizowaniu się warunków rynkowych na morzu. W 2023 roku na skup akcji własnych przeznaczono łącznie 3,1 mld dolarów - czytamy w komunikacie spółki.

Wyniki jednak nie zadowoliły inwestorów. W piątek, 9 lutego, akcje Maersk notowane na giełdzie w Kopenhadze spadają niemal o 30 proc., kontynuując tym samym przecenę z czwartku.

W podsumowaniu 2023 roku niezapomniano o akcjonariuszach - Rada Dyrektorów zaproponowała dywidendę w wysokości 515 DKK, co odpowiada 30 proc. bazowego wyniku netto zgodnie z polityką dywidendy spółki.

2024 rok rokiem niepewności

Utrzymuje się duża niepewność co do czasu trwania i stopnia zakłóceń w Morzu Czerwonym, przy czym zakres wytycznych obejmuje okres od jednego kwartału do całego roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Zagrożenia dla żeglugi na Morzu Czerwonym zwiększyły koszty wysyłki i wydłużyły czas dostaw. W przypadku eskalacji czynniki te mogą spowodować ponowną presję cenową w sektorach towarów i zagrozić przewidywanemu cyklicznemu ożywieniu - podeja OECD.

W poniedziałek OECD opublikowało wyliczenia, z których wynika, że ​​jeśli koszty transportu pozostaną wysokie, inflacja CPI w 38 krajach członkowskich może w ciągu roku wzrosnąć o dodatkowe 0,4 punktu procentowego.