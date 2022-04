Kryzys energetyczny. Włochy mają plan oszczędzania energii, za złamanie przepisów grożą kary pieniężne

Media: obecny kryzys nawozowy może przedefiniować rozwój rolnictwa

Obecny kryzys nawozowy może przedefiniować rozwój rolnictwa w podobnym stopniu, co kryzys naftowy z 1973 r. wpłynął na losy światowego przemysłu. Dotychczasowe problemy z dostępnością nawozów znacznie pogłębiła wojna w Ukrainie. Może być to impuls do strukturalnych zmian - twierdzi Bloomberg.